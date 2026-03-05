CFL 3: Todo listo para la acción en el Centro de Combate Pandeportes

La Combat Fusion League ( CFL ) regresa este viernes 6 de marzo con su tercera edición, ahora desde el Centro de Combate Pandeportes , una arena con las mejores condiciones para garantizar el espectáculo; puntualizó el organizador del evento.

Este año la franquicia CFL buscará realizar 6 eventos, iniciando este viernes 6 de marzo en ciudad capital y luego en mayo, las artes marciales mixtas llegarán a Chiriquí. CFL busca darle oportunidades a todos los atletas de crecer en este deporte que está en expansión.

La cartelera de este viernes contará con 10 combates - 6 en la división amateur y 4 profesionales, que reunirán a grandes peleadores de Panamá y la región, en una noche de pura adrenalina y espectáculo (en vivo por RPC).

En la conferencia de prensa y face-off, los protagonistas ofrecieron declaraciones y protagonizaron intensos cara a cara, al mejor estilo de las grandes franquicias, dejándose conocer las rivalidades que hay dentro y fuera del octágono.

"CFL busca elevar el nivel del MMA en Panamá, cada edición, supera la anterior y el público disfruta de un show internacional, aquí en Panamá, expresó Eric Alexander, la voz oficial de la Combat Fusion League.

Sold out para el CFL 3

El evento está en un 90% sold out, agrego Eric Alexander, muestra del respaldo y de lo bien que ha quedado las ediciones anteriores. Estamos seguros de que está superará aún más esas expectativas.

Para aquellos que no logren conseguir entradas, podrán disfrutar de la cartelera completa, en vivo, desde las 8:00 PM, por RPC y sus plataformas digitales