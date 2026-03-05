CLÁSICO MUNDIAL Béisbol -  5 de marzo de 2026 - 09:40

Clásico Mundial 2026: Partido para hoy jueves 5 de marzo

Repasa a continuación los partidos a disputarse en el segundo día de acción del Clásico Mundial 2026.

FOTO: MLB

Las emociones del Clásico Mundial 2026 continúan este jueves 5 de marzo con un encuentro de alto nivel entre Australia y República Checa en acción del grupo C.

Por su parte, la selección de Corea inició el Clásico en gran ritmo aplastando 11-4 a República Checa con cuatro cuadrangulares. Detrás de dos jonrones del infielder de los Astros, Shay Whitcomb y una jornada de cinco impulsadas del inicialista Bo Gyeong Moon, guio a los surcoreanos al triunfo en el inicio de su acción en el Grupo C. Los cuatro vuelacercas en la victoria fueron su mayor cantidad en cualquier partido del Clásico Mundial.

Partido para hoy jueves 5 de marzo - Clásico Mundial 2026

  • Australia vs República Checa - Tokyo Dome (10:00 pm)
