Clásico Mundial 2026: Panamá viaja a Tampa para enfrentar a Yankees y Tigres

La Selección de Béisbol de Panamá emprendió el viaje para enfrentar a lo Yankees y Tigres previo al Clásico Mundial 2026.

FOTO: FEDEBEIS

La selección de Béisbol de Panamá inició este domingo su travesía para llegar a Tampa y jugar dos partidos de exhibición frente a los Yankees de Nueva York y los Tigres de Detroit, antes de viajar a Puerto Rico para disputar el Clásico Mundial 2026.

Los canaleros se encuentran ubicados en el grupo A junto a Puerto Rico, Cuba, Canadá y Colombia.

El debut de Panamá está programado para el viernes 6 de marzo ante Cuba en el Estadio Hiram Bithorn (11:00 am por RPC).

José Mayorga, mánager de la tropa panameña, le dará la pelota a Jorge García para abrir contra los Yankees el 3 de marzo y Jaime Barría ante Detroit el 4 de marzo.

PANAMÁ VS YANKEES DE NUEVA YORK: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR PARTIDO DE EXHIBICIÓN

  • Fecha: Martes, 3 de marzo de 2026
  • Hora: 1:05 pm
  • Lugar: George M. Steinbrenner Field
  • Dónde seguir: Redes sociales de RPC Deportes

