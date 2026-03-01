Clásico Mundial 2026: Panamá viaja a Tampa para enfrentar a Yankees y Tigres

La selección de Béisbol de Panamá inició este domingo su travesía para llegar a Tampa y jugar dos partidos de exhibición frente a los Yankees de Nueva York y los Tigres de Detroit, antes de viajar a Puerto Rico para disputar el Clásico Mundial 2026.
El debut de Panamá está programado para el viernes 6 de marzo ante Cuba en el Estadio Hiram Bithorn (11:00 am por RPC).
José Mayorga, mánager de la tropa panameña, le dará la pelota a Jorge García para abrir contra los Yankees el 3 de marzo y Jaime Barría ante Detroit el 4 de marzo.
PANAMÁ VS YANKEES DE NUEVA YORK: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR PARTIDO DE EXHIBICIÓN
- Fecha: Martes, 3 de marzo de 2026
- Hora: 1:05 pm
- Lugar: George M. Steinbrenner Field
- Dónde seguir: Redes sociales de RPC Deportes