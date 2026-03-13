Clásico Mundial 2026: Partidos para hoy viernes 13 de marzo

Repasa los partidos que hay para hoy viernes 13 de marzo en los cuartos de final del Clásico Mundial 2026 , con encuentros que definirán los clasificados a las semifinales.

República Dominicana terminó la ronda de grupos invicta con marca de 4-0. Los quisqueyanos vencieron a Nicaragua por 12-3 y luego llegaron a otro nivel en el segundo compromiso, superando a Países Bajos por 12-1 en siete entradas debido a la regla de nocaut, que fue coronada por el bambinazo de dos vueltas de Juan Soto. Dominicana repitió la dosis ante Israel, imponiéndose por 10-1. En el último compromiso ante una potente Venezuela, la República Dominicana ganó por 7-5.

Tras un empate entre Corea, Australia y China Taipéi, se acudió a la ecuación de desempate, que generó algo de caos en el Grupo C. Al final, una victoria de los surcoreanos por cinco carreras sobre los australianos el lunes que fue justo lo necesario para que Corea avanzara a los cuartos de final por primera vez desde el 2009.

En el otro duelo, los estadounidenses sobreanotaron a sus primeros tres oponentes por un total de 20 vueltas, pero enfrentaron la eliminación antes de que Italia doblegara a México el miércoles para que Estados Unidos clasificara a cuartos de final, mientras que Canadá amarró la cima del Grupo A con una victoria por 7-2 sobre Cuba, terminando su ronda de grupos con marca de 3-1.

Partidos para hoy viernes 13 de marzo - Clásico Mundial 2026

Corea del Sur vs República Dominicana en el loanDepot park Miami, FL (5:30 pm hora en Panamá)

Estados Unidos vs Canadá en el Daikin Park Houston, TX (7:00 pm hora en Panamá)

FUENTE: MLB