Clásico Mundial 2026: "Será de gran ayuda enfrentar a los Yankees", Luis Castillo

Luis Castillo , el reemplazo del receptor Iván Herrera de 25 años en el roster de 30 de la Selección de Béisbol de Panamá para el Clásico Mundial 2026, conversó con la prensa previo al juego de fogueo que tendrán este jueves ante Panamá Metro.

"Gracias a Dios se me dio la oportunidad de representar a nuestro país, lo que para mí representa un gran orgullo", inició.

El coclesano era uno de los peloteros elegibles que tenía Panamá por cualquiera baja que se presentará.

"Tenía conversaciones de que algunos peloteros no podían estar por el tema del seguro y estaba en la expectativa".

"Mi trabajo es prepararme para estar 100% disponible en donde el mánager me necesite y gracias a Dios me siento físicamente bien", agregó.

Un duelo especial entre Panamá y Yankees previo al Clásico Mundial 2026

Sobre el enfrentamiento que tendrá Panamá ante los Yankees de Nueva York el 3 de marzo en el George M. Steinbrenner Field, el jardinero comentó que será de gran ayuda.

"Es parte de la preparación, creo que de verdad será de gran ayuda por la trayectoria del equipo que vamos a enfrentar".

Para finalizar, el bateador ambidiestro que juega en los jardines y ya cuenta con experiencia en el Clásico del 2023, dijo que el actual grupo es uno de los mejores que ha tenido Panamá por la cantidad de Grandes Ligas y ex Grandes Ligas que conforman el roster.