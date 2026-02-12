CLÁSICO MUNDIAL Béisbol -  12 de febrero de 2026 - 12:51

Clásico Mundial 2026: El coclesano Luis Castillo reemplazará a Iván Herrera

El coclesano Luis Castillo entró al roster de 30 peloteros de Panamá para el Clásico Mundial 2026.

Foto: WBSC

El elegible Luis Castillo, un pelotero con mucha experiencia nacional e internacional, será el reemplazo del receptor Iván Herrera de 25 años en el roster de 30 para el Clásico Mundial 2026.

Castillo es un bateador ambidiestro que juega en los jardines y ya cuenta con experiencia en el Clásico del 2023.

Calendario de Panamá en el Clásico Mundial 2026

  • Cuba vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Viernes, 6 de marzo
  • Panamá vs Puerto Rico - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Sábado, 7 de marzo
  • Panamá vs Canadá - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Domingo, 8 de marzo
  • Colombia vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Lunes, 9 de marzo

