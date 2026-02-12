Clásico Mundial 2026: El coclesano Luis Castillo reemplazará a Iván Herrera

El elegible Luis Castillo , un pelotero con mucha experiencia nacional e internacional, será el reemplazo del receptor Iván Herrera de 25 años en el roster de 30 para el Clásico Mundial 2026 .

El pelotero de los Cardenales de San Luis en primera instancia estaba en el equipo, pero la Fedebeis informó que tras una evaluación de su cirugía en el codo derecho realizada en el cierre del 2025, se determinó que, a pesar de que su recuperación avanza de manera positiva, el nivel de exigencia que implica una competencia de esta magnitud representa un riesgo elevado para su salud en esta etapa de su proceso de rehabilitación, lo que podría comprometer su recuperación a largo plazo.