Clásico Mundial 2026: El coclesano Luis Castillo reemplazará a Iván Herrera

El elegible Luis Castillo, un pelotero con mucha experiencia nacional e internacional, será el reemplazo del receptor Iván Herrera de 25 años en el roster de 30 para el Clásico Mundial 2026.
Castillo es un bateador ambidiestro que juega en los jardines y ya cuenta con experiencia en el Clásico del 2023.
Calendario de Panamá en el Clásico Mundial 2026
- Cuba vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Viernes, 6 de marzo
- Panamá vs Puerto Rico - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Sábado, 7 de marzo
- Panamá vs Canadá - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Domingo, 8 de marzo
- Colombia vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Lunes, 9 de marzo