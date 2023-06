Clasificatorio Panamericanos de Béisbol: Adolfo Reina destacó ofensivamente ante Perú 

El veragüense bateó de 3-2 con tres carreras empujadas y una anotada. Entre sus imparables conectó un doblete y también un elevado de sacrificio.

"Cada vez que el mánager me de la oportunidad, voy a tratar de hacer mi trabajo y eso fue lo que hice hoy".

En papel, Panamá era superior a Perú, sin embargo había que jugar el partido y demostrarlo.

"No hay que menospreciar a ningún equipo, nosotros salimos a ganar este partido y logramos el objetivo", comentó.

Adolfo comentó que el frío le afectaba en los primeros días y que poco a poco se adaptó al clima de Argentina.

"Al principio si me afectó el frío, pero con los días me siento mejor y cuando estoy detrás del plato empiezo a sudar y gracias a Dios no sufrí tanto con el frío".

Para finalizar, señaló que toca pasar la página y concentrarse en el equipo de Honduras, rival de este lunes a la 1:00 p.m. (En vivo por RPC).