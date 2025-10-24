Copa América de Béisbol 2025: Jaime Barría hizo sesión desde el bullpen

El ex grandes ligas Jaime Barría ensayó sus lanzamientos en un bullpen ayer ante el coach de los lanzadores, el internacional Wilfrido Córdoba en el día 2 de entrenamientos en la Academia Mariano Rivera de cara a la Copa América de Béisbol 2025 .

El equipo nacional que se alista para ser contendores en la Copa América a jugarse en dos grupos en territorio panameño, llegó a eso de las 8:45 a.m. a la Academia, hubo reuniones, atendieron a la prensa, y a las 9:45 puntuales los lanzadores arrancaron el "strech".

Panamá que jugará en el Grupo B de la primera versión de la Copa América recibirá además de manera oficial a los equipos del Grupo A que tenían previsto jugar en Venezuela, pero se anunció ayer de manera oficial que ambos grupos estarán jugando en territorio nacional.

Barría un derecho de bola rápida y eficientes lanzamientos secundarios fue el primero de los lanzadores en hacer bullpen en la mañana de este jueves, junto al zurdo internacional panameño Andy Otero.

El equipo trabajó bateo en los "cages" bajo la supervisión del coach Einar Díaz, un ex grandes ligas chiricanos al servicio de la selección nacional. También se trabajó defensa con roletas al cuadro interior, bajo la lupa del manager José Mayorga y el coach Luis Caballero.

Los jardineros vieron acción también a la defensa, coordinados por el coach Raúl Domínguez.

El equipo recibió al lanzador derecho panameño Humberto Mejía que viene de jugar en la pelota profesional de Japón.

FUENTE: FEDEBEIS