Copa América de Béisbol 2025: Panamá será sede de los dos grupos del torneo

El miércoles 22 de octubre se hizo oficial que la primera edición de la Copa América de Béisbol 2025 se jugará en su totalidad en Panamá , luego de que Venezuela no cumpliera con los requisitos solicitados por la WBSC Americas .

"La I Copa América de Béisbol se jugará completamente en Panamá, finalmente, ambos grupos estarán llevándose adelante en una sola sede. Venezuela hizo todos los esfuerzos logísticos para que uno de los grupos se realizara en su país, pero finalmente será Panamá anfitrión de los dos grupos y todos los juegos del evento", señalaba el comunicado publicado por la World Baseball Softball Confederation ( WBSC ) Americas.

En primera instancia, la ciudad canalera estaba programada para recibir el grupo B y Venezuela el grupo A.

La Copa América se estará jugando del 13 al 22 de noviembre en nuestro país.

Grupos de la Copa América de Béisbol 2025

Grupo A

Venezuela

México

República Dominicana

Cuba

Nicaragua

Curazao

Grupo B

Puerto Rico Panamá Colombia Canadá Brasil Argentina

Estadios que recibirían partidos del torneo