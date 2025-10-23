Copa América de Béisbol 2025: Panamá será sede de los dos grupos del torneo

El miércoles 22 de octubre se hizo oficial que la primera edición de la Copa América de Béisbol 2025 se jugará en su totalidad en Panamá, luego de que Venezuela no cumpliera con los requisitos solicitados por la WBSC Americas.
En primera instancia, la ciudad canalera estaba programada para recibir el grupo B y Venezuela el grupo A.
La Copa América se estará jugando del 13 al 22 de noviembre en nuestro país.
Grupos de la Copa América de Béisbol 2025
Grupo A
- Venezuela
- México
- República Dominicana
- Cuba
- Nicaragua
- Curazao
Grupo B
- Puerto Rico
- Panamá
- Colombia
- Canadá
- Brasil
- Argentina
Estadios que recibirían partidos del torneo
- Estadio Mariano Rivera
- Estadio Nacional Rod Carew
- Estadio Justino Salinas
- Estadio Juan Demóstenes Arosemena,