Copa Mundial de Béisbol U18: Grady Emerson lidera roster de USA, 1er rival de Panamá

Tras la conclusión de la Fase 2 del Campo de Entrenamiento del Equipo Nacional, que contó con 42 jugadores y se llevó a cabo del 24 al 27 de agosto en el Complejo de Entrenamiento Nacional de Béisbol de EE. UU. en Cary, Carolina del Norte, el mánager Rick Eckstein anunció la lista de Estados Unidos para la Copa Mundial de Béisbol U18 WBSC 2025, con la posible primera selección del Draft Grady Emerson a la cabeza.

El certamen se jugará en Okinawa, Japón, del 5 al 14 de septiembre y los estadounidenses debutarán ante Panamá, el jueves 4 de septiembre desde las 8:30 p.m. (en vivo por ÚNICOS).

El roster de 20 jugadores de Estados Unidos - Copa Mundial de Béisbol U18

Carson Bolemon - LHP - Greenville, SC - Southside Christian School Coleman Borthwick - UTIL - Freeport, Fla. - South Walton Will Brick - C - Memphis, Tenn. - Christian Brothers James Clark - INF - Santa Ana, Calif. - St. John Bosco Andrew Costello - C - Erie, Pa. - Cathedral Prep Brody Crane - LD - Neosho, Mo. - Neosho Grady Emerson - INF - Argyle, Texas - Fort Worth Christian Jared Grindlinger - LHP - Huntington Beach, Calif. - Huntington Beach Jaden Jackson - INF - Redondo Beach, Calif. - St. John Bosco Cole Koeninger - UTIL - Keller, Texas - Keller Jorvorskie Lane Jr. - OF - Grapevine, Texas - Grapevine Jacob Lombard - INF - Miami, Fla. - Gulliver Schools Anthony Murphy - OF - Corona, California - Corona Trey Rangel - LD - The Colony, Texas - The Colony Giovanni Rojas - UTIL - Coral Springs, Florida - Stoneman Douglas Aiden Ruiz - INF - Queens, Nueva York - The Stony Brook School CJ Sampson - INF - Tomball, Texas - Tomball Brody Schumaker - INF - Ladera Ranch, California - Santa Margarita Catholic Matthew Sharman - LD - Woodstock, Georgia - Etowah Kaden Waechter - LD - St. Petersburg, Florida - Tampa Jesuit

La plantilla de 2025 incluye a cinco exjugadores de las Selecciones Nacionales de Béisbol de EE. UU., incluyendo a Grady Emerson, posible número uno del Draft de 2026, quien aparece en la plantilla de una selección Nacional por cuarto verano consecutivo. Emerson se convierte en el primer jugador en la historia de USA Baseball en jugar en dos Selecciones Nacionales Sub-15 y dos Sub-18. Ayudó a EE. UU. a ganar la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 de la WBSC en 2022 y los llevó al primer puesto en el Torneo Clasificatorio de las Américas para la Copa Mundial de Béisbol Sub-18 WBSC en 2024.

Carson Bolemon y Andrew Costello también estuvieron en el Equipo Campeón Mundial Sub-15 en 2022.

Jorvorskie Lane jugó para la Selección Nacional Sub-15 de Estados Unidos en 2023, mientras que Jared Grindlinger jugó para la Selección Nacional Sub-12 en 2021 y la Selección Nacional Sub-15 en 2024.

