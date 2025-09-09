Copa Mundial de Béisbol U18: Panamá logró milagrosa clasificación a la súper ronda

La Selección de Béisbol de Panamá venció a China 12 carreras por 5 y aseguró por primera vez en la historia, su cupo en la Súper Ronda, tras la victoria de China Taipéi a Alemania en el juego de la quinta y última fecha de la Ronda Regular de la Copa Mundial de Béisbol U18 que se juega en Okinawa, Japón.
El triunfo fue para el lanzador zurdo santeño José Serva que trabajó 5.0 entradas con 6 hits, 1 carrera que fue limpia, 1 base por bolas y 5 ponchados. Alberto Gómez caminó la sexta, Carlos Guerrero el séptimo y Roderick Medina.
Por Panamá los mejores con el bate fueron, Luis Rivera de 3-2 con 2 remolques, William Cutshall de 5-4 con 4 carreras producidas, Daniel Méndez de 4-2 con 2 remolcadas, Yadier Fuentes de 3-1, Carlos Castillo de 3-1 y Caleb Rivera de 2-2 con 4 anotadas, para destacar por el equipo panameño.
Panamá con mejor TQB en un triple empate - Copa Mundial de Béisbol U18
La novena de Panamá aseguró su presencia en la Súper Ronda de la Copa Mundial de Béisbol U18 como terceros del grupo B con marca de 2-3 y ahora se medirá a los tres mejores del grupo A (Puerto Rico, Japón y Corea del Sur).
Los panameños vencieron a China y Australia junto a Alemania perdieron en la última fecha para concretar el boleto a la siguiente fase.
Los dirigidos por Carlos Maldonado tuvieron mejor Team Quality Balance (TQB), tras un triple empate con los australianos y alemanes.
Panamá irá a la Súper ronda con récord de 0-2 y deberá ganar por lo menos dos partidos si quiere aspirar a una medalla.