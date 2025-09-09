Copa Mundial de Béisbol U18: Panamá logró milagrosa clasificación a la súper ronda

La Selección de Béisbol de Panamá venció a China 12 carreras por 5 y aseguró por primera vez en la historia, su cupo en la Súper Ronda, tras la victoria de China Taipéi a Alemania en el juego de la quinta y última fecha de la Ronda Regular de la Copa Mundial de Béisbol U18 que se juega en Okinawa, Japón.

Panamá ganó a China con un ataque de 13 imparables, buenos para 12 anotaciones, marcando 3 en el primero, 2 en la alta de la segunda, 2 más en el cuarto, 3 en el sexto y 2 más en la alta de la séptima.

El triunfo fue para el lanzador zurdo santeño José Serva que trabajó 5.0 entradas con 6 hits, 1 carrera que fue limpia, 1 base por bolas y 5 ponchados. Alberto Gómez caminó la sexta, Carlos Guerrero el séptimo y Roderick Medina.

Por Panamá los mejores con el bate fueron, Luis Rivera de 3-2 con 2 remolques, William Cutshall de 5-4 con 4 carreras producidas, Daniel Méndez de 4-2 con 2 remolcadas, Yadier Fuentes de 3-1, Carlos Castillo de 3-1 y Caleb Rivera de 2-2 con 4 anotadas, para destacar por el equipo panameño.

Panamá con mejor TQB en un triple empate - Copa Mundial de Béisbol U18

La novena de Panamá aseguró su presencia en la Súper Ronda de la Copa Mundial de Béisbol U18 como terceros del grupo B con marca de 2-3 y ahora se medirá a los tres mejores del grupo A (Puerto Rico, Japón y Corea del Sur).

Los panameños vencieron a China y Australia junto a Alemania perdieron en la última fecha para concretar el boleto a la siguiente fase.

Los dirigidos por Carlos Maldonado tuvieron mejor Team Quality Balance (TQB), tras un triple empate con los australianos y alemanes.

Panamá irá a la Súper ronda con récord de 0-2 y deberá ganar por lo menos dos partidos si quiere aspirar a una medalla.