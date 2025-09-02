Copa Mundial de Béisbol U18: Panamá toca tierra del "Sol Naciente"

La selección de Béisbol de Panamá tocó tierra nipona en la mañana de Japón , a eso de las 6:50 a.m., siendo en Panamá las 4:50 de la tarde, y ahora hace una escala en Tokio de 3 horas, para abordar un avión que los traslade a la ciudad de Okinawa, sede de la Copa Mundial de Béisbol U18 .

La selección U18 partió e México y tras un recorrido de 14 horas, el equipo llegó con bien y con muchas ilusiones de conquistar una medalla en el Campeonato que organiza la World Baseball & Softball Confederations, a partir del 5 de septiembre cuando enfrente a USA en el Cellular Field Naha.

“Gracias a Dios llegamos bien, un poco cansados pero es parte del viaje. Estamos atravesando el proceso de migración aquí en Tokio para dentro de cuatro horas tomar otro vuelo hacia Okinawa”, comentó Apolinar Sevillano, Gerente de la Delegación panameña

La salida hacia Okinawa está programada para las 11:25 a.m. de Tokio, siendo en Panamá, 9:25 p.m. de esta noche.

La selección nacional partió la tarde de este lunes en su recorrido a México y luego a Tokio, para lo que será su participación número 16 desde 1984, en el registro de la WBSC e IBAF.

¿Cuándo debuta Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U18?

Panamá debuta la noche de este jueves 4 de septiembre a las 8:30 p.m. hora panameña por Únicos, en Japón siendo exactamente las 10:30 de la mañana, pero del viernes 5 de septiembre y por Panamá se ha anunciado al izquierdo José Serva.

