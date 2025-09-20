Daniel Espino regresa a la acción en Triple A con los Guardianes

La carrera de Daniel Espino , quien fuera el principal prospecto de los Guardianes de Cleveland , se ha visto afectada por lesiones, incluyendo múltiples cirugías en el hombro derecho. Pero el lanzador de 24 años está listo para completar una remontada notable este fin de semana en una trayectoria marcada por una perseverancia increíble.

Espino, clasificado como el prospecto número 29 de los Guardianes por MLB Pipeline , abrirá el juego de Triple-A Columbus contra Omaha el sábado en Huntington Park. Será la primera aparición del lanzador derecho desde el 29 de abril de 2022, cuando jugaba con Doble-A Akron.

La salida, que se producirá en el penúltimo partido de la temporada de Columbus, parece servir como punto de lanzamiento para Espino, quien se encuentra entre los ocho prospectos de los Guardianes programados para jugar en la Liga de Otoño de Arizona, que comienza el 6 de octubre.

Espino fue clasificado como el prospecto número 2 de los Guardianes y el número 53 en general al comenzar la temporada 2022. Con una recta de cuatro costuras que alcanzó las 103 mph, la selección de primera ronda del Draft de 2019 abrió esa campaña con Akron, pero se limitó a cuatro aperturas (ninguna después de abril) debido a una tendinitis rotuliana derecha y una lesión en el hombro derecho.

Las lesiones que afectaron a Daniel Espino

Espino experimentó dolor en el hombro derecho en los entrenamientos de primavera de 2023, lo que lo llevó a someterse a una cirugía en mayo. Cleveland lo incorporó a su roster de 40 jugadores en noviembre de 2023, pero se sometió a una segunda cirugía de hombro derecho en los entrenamientos de primavera de 2024 para reparar su cápsula y manguito rotador.

Espino pasó la mayor parte de 2025 formándose y lanzando en el complejo de desarrollo de jugadores de los Guardians en Goodyear, Arizona, y recientemente se trasladó a Columbus para continuar su progresión. Su paso por la AFL podría incluir una combinación de lanzamientos en partidos y entrenamientos en el complejo de Cleveland.

Antes de que las lesiones lo desviaran, Espino era uno de los prospectos de pitcheo más intrigantes del béisbol. Además de su recta, que alcanzaba entre 95 y 98 mph, su arsenal incluía un slider potente de 85 mph. Su potencial con esa combinación devastadora quedó patente la última vez que lanzó en ligas menores.

La temporada 2022 marcó el debut de Espino en Doble-A, y en cuatro aperturas, registró una efectividad de 2.45 y ponchó a 35 bateadores con solo cuatro bases por bolas en 18 1/3 entradas. Esto incluyó una actuación de 14 ponches el 23 de abril.

