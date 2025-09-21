Daniel Espino sueño con las Grandes Ligas y ayudar a Guardians a ganar la Serie Mundial

El ex prospecto de pitcheo de los Guardianes, Daniel Espino regresó al montículo por primera vez desde el 29 de abril de 2022, el sábado, y aunque no fue su mejor salida (tres carreras en dos tercios) se mostró contento con su vuelta.

"Fue tan bueno, me sentí realmente bien", dijo Espino, quien superó múltiples cirugías de hombro para volver al montículo. "Me sentí muy seguro y creo que ataqué mucho la zona. Estoy muy orgulloso de eso", agregó tras la derrota del equipo Columbus (Triple A de los Guardians).

De los 21 lanzamientos que lanzó el prospecto número 29 de los Guardianes , 15 fueron strikes y su recta en cuatro ocasiones superó las 98 mph.

“El solo hecho de poder jugar y sentir esa competencia de nuevo, y todo eso, sinceramente, es una victoria para mí”, dijo Espino. “Aunque los números y las estadísticas no lo digan, para mí fue una victoria, porque llevo mucho tiempo esperando este momento”.

Espino abrió el partido, abriendo el penúltimo partido de la temporada de Columbus. Esta breve salida servirá como punto de partida para Espino, quien se encuentra entre los ocho prospectos de los Guardianes programados para jugar en la Liga de Otoño de Arizona , que comienza el 6 de octubre.

"Seré el lanzador que quiero ser y me colocaré en una posición muy buena", expresó Espino sobre la confianza que adquirió en la Liga de Otoño. "Un lugar para llegar a las Grandes Ligas y ayudar a la organización de Cleveland a ganar una Serie Mundial, que es el objetivo final que todos anhelamos".

Daniel Espino se sigue preparando

Espino pasó la mayor parte de 2025 preparándose y lanzando en el complejo de desarrollo de jugadores de los Guardians en Goodyear, Arizona, y recientemente se trasladó a Columbus para continuar su progresión. Su paso por la AFL podría incluir una combinación de lanzamiento y entrenamiento en el complejo de Cleveland.

"Me siento muy agradecido y muy feliz de poder estar aquí y poder lanzar la pelota a un nivel tan alto", añadió Espino. "Para mí, eso es una victoria y estoy muy agradecido por ello".

FUENTE: MiLB