Edgar Muñoz jugará en el béisbol de República Checa

Los Dragones ganaron su primer título de Extraliga en 1995 y ganó todas las temporadas consecutivas desde 1995 hasta 2010. El club tiene la mayor cantidad de títulos con un total de 22.

El "tsunami" viene de jugar con la novena de Colón en el Béisbol Mayor 2024, donde fueron subcampeones. Además, ha tenido la oportunidad de representar a Panamá en Series del Caribe y Clásico Mundial.

Muñoz también firmó para jugar pelota profesional en el 2011 con los Piratas de Pittsburgh.

Palabras de Edgar Muñoz

"Le doy gracias a Dios por una oportunidad más de representar a mi país", inició Muñoz.

"Un agente me contacto, pero sinceramente no tengo idea como consiguió mi número. Luis Rangel tuvo contacto con Alberto Baldonado porque me estuvieron llamando y yo no estaba contestando, luego me dijeron que estaban buscando un utility, hablamos de contrato y solo le pedí tiempo para terminar el torneo con el equipo de Colón", añadió sobre como se dio la contratación.

Se espera que Edgar juegue hasta el final de la liga que termina en el mes de septiembre y buscará realizar un buen trabajo para dejar buenas sensaciones.