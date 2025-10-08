El panameño Daniel Espino se estrena en la Arizona Fall League

El lanzador diestro panameño Daniel Espino se estrenó en la Arizona Fall League donde necesitó solo 16 lanzamientos en una primera entrada en blanco donde los Surprise Saguaros derrotaron 9 a 6 a los Solar Sox.
Es la segunda salida de Espino, quien no lanzó en un juego de las Ligas Menores durante 1250 días, y finalmente el 20 de septiembre, permitiendo tres carreras y consiguiendo dos outs en un juego de Triple A.
Reacciones de Daniel Espino
"Estoy muy contento con la forma en que he estado lanzando strikes y entrando en la zona", dijo Espino. "Estoy muy contento con el funcionamiento del slider, y sobre todo con la recta, y con el control que tengo. Definitivamente siento que puedo lanzar donde quiero".
Siete familiares de Espino llegaron desde Panamá para ver su actuación en la Triple A, y su madre y dos hermanos estuvieron presentes en su debut en la Liga de Otoño. Planean quedarse durante las seis semanas de la temporada, y él dijo que agradece que su madre lo consienta con su comida.
"Ojalá pudiera salir y lanzar otra entrada, pero hay que tener paciencia", añadió Espino. "Es difícil porque soy un competidor, y una vez que me sube la adrenalina y todo eso, quiero seguir, pero también tengo que tener en cuenta que estoy haciendo esto para el próximo año y los siguientes. Quiero estar en las Grandes Ligas el mayor tiempo posible, así que también lo mantengo en perspectiva".
Lesiones de Daniel Espino: sufrió una tendinitis en la rodilla derecha, desarrolló dolor en el hombro mientras se rehabilitaba y terminó teniendo dos cirugías, reparando una distensión muscular y un desgarro de la cápsula en mayo de 2023 y reparando el daño en la cápsula del hombro y el manguito rotador en marzo de 2024.