El prospecto panameño Daniel Espino de los Guardianes sufre lesión

“Creo que tenemos que recordarnos a nosotros mismos, 'Está bien, es muy joven'”, dijo el manager de los Guardianes, Terry Francona. “Entonces, la paciencia no siempre es la palabra más fácil, pero es la mejor palabra. Entonces, haremos lo correcto. Eso es lo más importante es hacer lo correcto. ¿Cuántas veces me has oído decirlo? No puede ser solo cuando es conveniente. Entonces, haremos lo correcto”.

Los ojos han estado puestos en Daniel Espino. En el '21, lanzó con una efectividad combinada de 3.73 con 152 ponches en 91 2/3 entradas entre Single-A Lynchburg y High-A Lake County. Su arsenal detuvo a los jugadores de Grandes Ligas en seco el último entrenamiento de primavera, mientras lanzaba a los jugadores de ligas menores en el campo junto a sus sesiones de práctica de bateo.

Siguió llamando la atención cuando comenzó la temporada. Acumuló 35 ponches en solo 18 1/3 entradas, incluida una actuación de 14 K el 23 de abril. Pero luego, todo se detuvo cuando lo cerraron en mayo con tendinitis rotuliana. Cuando no estaba aumentando sus actividades de béisbol después de un período prolongado en la lista de lesionados, se reveló que estaba lidiando con una lesión en el hombro. Nunca volvió al montículo durante la temporada.

Durante el invierno, el objetivo era que estuviera lo suficientemente saludable para prosperar este año. Si se mantenía saludable, había una gran posibilidad de que pudiera haber hecho su debut en las Grandes Ligas para fin de año. Sin embargo, nunca tocó la goma en la temporada baja. Mientras Espino continuaba con su programa de lanzamientos, sintió un dolor e hinchazón persistentes, lo que llevó al diagnóstico actual.

Espino ocupa el puesto 16 de mejores prospectos de la MLB.