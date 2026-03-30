Francisco Cervelli reconoció lo importante que fue para su carrera el panameño Julio Mosquera

No cabe duda que la Italia comandada por Francisco Cervelli fue la grata sorpresa en el pasado Clásico Mundial 2026 luego de pasar de manera invicta en su grupo, superando inclusive a la novena de Estados Unidos y cayendo eliminados ante Venezuela, a la postre campeón en semifinales.

El ex jugador de los Yankees de New York reveló en el programa "Abriendo El Podcast", reveló lo importante que fue para él en el inicio de su carrera el panameño Julio Mosquera, quien también estuvo trabajando con Panamá en el Clásico Mundial.

"En el 2005 me iban a botar, yo era suplente en la rookie, jugué 50 turnos, bateé .190, no me daban chance. Me llaman los scouts, me dijeron, mira tienes futuro como coach, te vamos a traer el año que viene. Llego al Spring training, aparece mi ángel de la guarda que se llama Julio Mosquera, cuando levantan la mano para decir quienes votan para botar a Francisco Cervelli...Julio un año más, es que está muy loco, no para de hablar, es que tiene una energía que no se puede controlar, entonces dice, qué prefieres tú, uno allí apendejado o este que yo le puedo bajar las revoluciones, un año más por favor, bueno, controla tú a tu loco y allí fue que todo empezó. Bateé .315 ese año, hice juego de estrellas, era backup, hice juego de estrellas siendo suplente", contó Cervelli.

Ese año el Italo-venezolano bateó para .190, 11 hits en 58 turnos, 2 dobles, 1 cuadrangular, 9 remolcadas.

También contó que pasó después: "Vamos hacer exactamente lo que yo te digo, no tienes opción, me habló claro, te van a botar, no hay tiempo para llorar, no hay tiempo para nada. Si te duele algo, cuatro pastillas. Me amarraba la rodilla, a veces temblaba de tanta cafeína y ese tipo decía...no hay tiempo para llorar, sigue. Yo llegaba a las 12 del medio día al estadio, trabajaba con él primero, después con em instructor de bateo...para mi eso es familia, las cosas que tú te encuentras en el béisbol".

El camino que forjó Francisco Cervelli hasta la MLB

Al año siguiente en Clase A corta bateó para .309, luego .279 en Clase A avanzada en el 2007 y .308 en el 2008 en tres niveles diferentes.

Precisamente en el 2008 hace su estreno en la MLB en tres partidos, para luego en el 2009 se parte del equipo campeón donde estaba Mariano Rivera.

El nacido en Valencia no tuvo una carrera tan prolongada en Grandes Ligas (MLB) debido a las constantes lesiones, principalmente por las conmociones cerebrales.