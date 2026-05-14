800 corredores desafiaron el Volcán Barú en edición histórica en Panamá

Boquete volvió a convertirse en el punto de encuentro del trail running en la región, reuniendo a más de 800 corredores nacionales e internacionales, desafiando el Volcán Barú, en la edición 2026 del Ultra Panamá Trail Series, en una de las competencias más exigentes y con mayor proyección internacional del evento.

En esta edición, la participación de atletas internacionales impulsados por adidas marcó un nuevo momento en la evolución de la carrera, elevando el nivel competitivo y reforzando el posicionamiento de Panamá dentro del circuito regional de trail running.

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Resultados destacados: Categorías Elite en Volcán Barú Categoría 80K Masculino (Barú 80K – Elite) 1er Lugar: Remigio Huaman – Perú – 10:04:47

2do Lugar: Josué Pumacayo – Perú – 10:45:29

3er Lugar: Julian Vinasco Marín – Colombia – 10:50:38 Categoría 80K Femenino (Barú 80K – Elite) 1er Lugar: Elizabeth Sibia Torres – Perú – 13:27:34

2do Lugar: Rocio Arias García – Costa Rica – 13:57:26

3er Lugar: Maria Jose Canales – Chile – 16:25:24 Categoría 42K Masculino (Näguere 42K – Elite) 1er Lugar: Luis Yancarlos Delgado Cerón – Colombia – 5:10:40

2do Lugar: Jordan Álvarez Díaz – Costa Rica – 6:32:26

3er Lugar: Anthony Aguilar Quirós – Costa Rica – 7:11:22 Categoría 42K Femenino (Näguere 42K – Elite) 1er Lugar: Mabel Dittel – Costa Rica – 7:19:26 Resultados en otras distancias Categoría 80K Masculino (Barú 80K – Open) 1er Lugar: Isaías Rodríguez – Panamá – 13:21:18

2do Lugar: César Sánchez – Panamá – 13:30:25

3er Lugar: Gabriel Alvarado – Panamá – 13:41:16 Categoría 80K Femenino (Barú 80K – Open) 1er Lugar: Kimberly Martínez Arauz – Panamá – 22:54:13 Categoría 42K Masculino (Näguere 42K – Open) 1er Lugar: Xavier Gutiérrez – Panamá – 6:29:36

2do Lugar: Maxwell Torres – Panamá – 6:42:36

3er Lugar: José Alonso – Panamá – 6:42:37 Categoría 42K Femenino (Näguere 42K – Open) 1er Lugar: Gabriella Baccarani Alemán – Panamá – 7:21:02

2do Lugar: Grethell Villasanta – Panamá – 8:09:24

3er Lugar: Freedom Bell Guilliams – USA – 8:11:40 Categoría 25K Masculino (Duku 25K – Open) 1er Lugar: Jaíro Silva Correa – Colombia – 2:25:11

2do Lugar: Lucien Epiney – Suiza – 2:34:08

3er Lugar: Jhon Gobin Huaman – Perú – 2:36:06 Categoría 25K Femenino (Duku 25K – Open) 1er Lugar: Lucero Chocca Santiago – Perú – 3:06:30

2do Lugar: Chloe Rylance – Gran Bretaña – 3:07:10

3er Lugar: Katherin Cañete Arredondo – Chile – 3:19:43 Categoría 10K Masculino (Nabiri 10K – Open) 1er Lugar: Jaime Caballero – Panamá – 48:32

2do Lugar: Juan Castillo – Panamá – 49:48

3er Lugar: Rafael Vega – Panamá – 51:06 Categoría 10K Femenino (Nabiri 10K – Open) 1er Lugar: Anabelle Visuetti – Panamá – 1:01:48

2do Lugar: Valentina Peña – Panamá – 1:02:49

3er Lugar: Cesia García – Panamá – 1:02:50 Con estos resultados, la competencia reflejó el alto nivel alcanzado este año, consolidando el crecimiento del trail running en el país y su capacidad de atraer talento internacional. Varios de los atletas ganadores y destacados compitieron equipados con adidas, reforzando la presencia de la marca en escenarios de alto rendimiento.

En esta nota: Volcán Barú

Panamá