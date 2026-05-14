800 corredores desafiaron el Volcán Barú en edición histórica en Panamá

Boquete volvió a convertirse en el punto de encuentro del trail running en la región, reuniendo a más de 800 corredores nacionales e internacionales, desafiando el Volcán Barú, en la edición 2026 del Ultra Panamá Trail Series, en una de las competencias más exigentes y con mayor proyección internacional del evento.
Resultados destacados: Categorías Elite en Volcán Barú
Categoría 80K Masculino (Barú 80K – Elite)
- 1er Lugar: Remigio Huaman – Perú – 10:04:47
- 2do Lugar: Josué Pumacayo – Perú – 10:45:29
- 3er Lugar: Julian Vinasco Marín – Colombia – 10:50:38
Categoría 80K Femenino (Barú 80K – Elite)
- 1er Lugar: Elizabeth Sibia Torres – Perú – 13:27:34
- 2do Lugar: Rocio Arias García – Costa Rica – 13:57:26
- 3er Lugar: Maria Jose Canales – Chile – 16:25:24
Categoría 42K Masculino (Näguere 42K – Elite)
- 1er Lugar: Luis Yancarlos Delgado Cerón – Colombia – 5:10:40
- 2do Lugar: Jordan Álvarez Díaz – Costa Rica – 6:32:26
- 3er Lugar: Anthony Aguilar Quirós – Costa Rica – 7:11:22
Categoría 42K Femenino (Näguere 42K – Elite)
- 1er Lugar: Mabel Dittel – Costa Rica – 7:19:26
Resultados en otras distancias
Categoría 80K Masculino (Barú 80K – Open)
- 1er Lugar: Isaías Rodríguez – Panamá – 13:21:18
- 2do Lugar: César Sánchez – Panamá – 13:30:25
- 3er Lugar: Gabriel Alvarado – Panamá – 13:41:16
Categoría 80K Femenino (Barú 80K – Open)
- 1er Lugar: Kimberly Martínez Arauz – Panamá – 22:54:13
Categoría 42K Masculino (Näguere 42K – Open)
- 1er Lugar: Xavier Gutiérrez – Panamá – 6:29:36
- 2do Lugar: Maxwell Torres – Panamá – 6:42:36
- 3er Lugar: José Alonso – Panamá – 6:42:37
Categoría 42K Femenino (Näguere 42K – Open)
- 1er Lugar: Gabriella Baccarani Alemán – Panamá – 7:21:02
- 2do Lugar: Grethell Villasanta – Panamá – 8:09:24
- 3er Lugar: Freedom Bell Guilliams – USA – 8:11:40
Categoría 25K Masculino (Duku 25K – Open)
- 1er Lugar: Jaíro Silva Correa – Colombia – 2:25:11
- 2do Lugar: Lucien Epiney – Suiza – 2:34:08
- 3er Lugar: Jhon Gobin Huaman – Perú – 2:36:06
Categoría 25K Femenino (Duku 25K – Open)
- 1er Lugar: Lucero Chocca Santiago – Perú – 3:06:30
- 2do Lugar: Chloe Rylance – Gran Bretaña – 3:07:10
- 3er Lugar: Katherin Cañete Arredondo – Chile – 3:19:43
Categoría 10K Masculino (Nabiri 10K – Open)
- 1er Lugar: Jaime Caballero – Panamá – 48:32
- 2do Lugar: Juan Castillo – Panamá – 49:48
- 3er Lugar: Rafael Vega – Panamá – 51:06
Categoría 10K Femenino (Nabiri 10K – Open)
- 1er Lugar: Anabelle Visuetti – Panamá – 1:01:48
- 2do Lugar: Valentina Peña – Panamá – 1:02:49
- 3er Lugar: Cesia García – Panamá – 1:02:50
Con estos resultados, la competencia reflejó el alto nivel alcanzado este año, consolidando el crecimiento del trail running en el país y su capacidad de atraer talento internacional. Varios de los atletas ganadores y destacados compitieron equipados con adidas, reforzando la presencia de la marca en escenarios de alto rendimiento.