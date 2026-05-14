Mundial 2026: Conoce a la Selección de Haití

La Selección de Haití se ha convertido en una de las grandes historias rumbo al Mundial 2026 . Los caribeños regresarán a una Copa del Mundo después de 52 años, luego de sellar una clasificación histórica en las eliminatorias de la Concacaf.

Haití logró el boleto mundialista tras terminar como líder de su grupo en la fase decisiva de la eliminatoria de Concacaf. Los “Grenadiers” sumaron 11 puntos, superando a selecciones como Costa Rica y Honduras, gracias a triunfos clave como el 1-0 ante los ticos y el 2-0 frente a Nicaragua. Además, el equipo destacó por su fortaleza defensiva, recibiendo apenas seis goles en la ronda final.

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En su recorrido clasificatorio, Haití dejó resultados importantes como:

Victoria 3-0 sobre Nicaragua en Managua.

Triunfo 1-0 frente a Costa Rica.

Victoria 2-0 contra Nicaragua para asegurar el boleto.

Empate 0-0 ante Honduras.

Igualdad 3-3 como visitante ante Costa Rica.

Amistosos recientes de la Selección de Haití

En la preparación hacia el Mundial, Haití ha disputado encuentros amistosos de exigencia internacional:

Empate 1-1 ante Islandia.

Derrota 1-0 frente a Túnez.

Nueva Zelanda y Perú serán los próximos rivales previo a la Copa del Mundo.

Historial de Haití en Copas del Mundo

La historia de Haití en los Mundiales es breve pero significativa:

Alemania 1974: eliminado en fase de grupos.

Estados Unidos, México y Canadá 2026: segunda participación histórica.

A pesar de no tener tradición mundialista, Haití ha sido una selección con momentos importantes dentro de la Concacaf. Además de su clasificación a Alemania 1974 y al Mundial 2026, también alcanzó las semifinales de la Copa Oro de la Concacaf 2019, consolidándose como una de las selecciones emergentes del Caribe.