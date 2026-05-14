Mundial 2026: Conoce a la Selección de Haití

La Selección de Haití se ha convertido en una de las grandes historias rumbo al Mundial 2026. Los caribeños regresarán a una Copa del Mundo después de 52 años, luego de sellar una clasificación histórica en las eliminatorias de la Concacaf.
En su recorrido clasificatorio, Haití dejó resultados importantes como:
- Victoria 3-0 sobre Nicaragua en Managua.
- Triunfo 1-0 frente a Costa Rica.
- Victoria 2-0 contra Nicaragua para asegurar el boleto.
- Empate 0-0 ante Honduras.
- Igualdad 3-3 como visitante ante Costa Rica.
Amistosos recientes de la Selección de Haití
En la preparación hacia el Mundial, Haití ha disputado encuentros amistosos de exigencia internacional:
- Empate 1-1 ante Islandia.
- Derrota 1-0 frente a Túnez.
Nueva Zelanda y Perú serán los próximos rivales previo a la Copa del Mundo.
Historial de Haití en Copas del Mundo
La historia de Haití en los Mundiales es breve pero significativa:
- Alemania 1974: eliminado en fase de grupos.
- Estados Unidos, México y Canadá 2026: segunda participación histórica.
A pesar de no tener tradición mundialista, Haití ha sido una selección con momentos importantes dentro de la Concacaf. Además de su clasificación a Alemania 1974 y al Mundial 2026, también alcanzó las semifinales de la Copa Oro de la Concacaf 2019, consolidándose como una de las selecciones emergentes del Caribe.