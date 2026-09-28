Jaime Barría vuelve a la LIDOM para reforzar a las Estrellas Orientales

Las Estrellas Orientales anunciaron al lanzador panameño Jaime Barría como uno de sus jugadores importados para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, que comenzará el 16 de octubre, donde también compartirá equipo con Leonardo Bernal .

Barría, de 30 años, tiene seis temporadas de experiencia en las Grandes Ligas con los Angelinos de Los Ángeles. En la pelota dominicana ha lanzado para los Tigres del Licey y los Toros del Este.

¡Bienvenido, Jaime Barría! El lanzador panameño se une a las Estrellas como importado para la próxima temporada. Con experiencia en Grandes Ligas y LIDOM, llega para fortalecer nuestra rotación de abridores. #ElMomentoEsAhora pic.twitter.com/iCzyZveKiN

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La temporada pasada trabajó ocho partidos con los Toros, todos como abridor, con marca de 0-0 y efectividad de 0.90 en la serie regular y de 0-1 y 4.00 en la postemporada.

En 2026 actuó en 16 encuentros con Unión Laguna, todos como abridor, y terminó con récord de 3-6 y efectividad de 6.23 en la Liga Mexicana.

“Barría es un veterano que vendrá a darle más profundidad a nuestra rotación de lanzadores abridores”, dijo Ángel Ovalles, vicepresidente de operaciones de béisbol de las Estrellas.

El cuerpo de abridores del conjunto oriental también incluye al estadounidense Trevor Bauer y a los dominicanos Enny Romero, Esmil Rogers y Oscar de la Cruz.

Refuerzos de las Estrellas Orientales

Las Estrellas realizan sus entrenamientos desde el 14 de septiembre en el complejo de los Tigres de Detroit, en el municipio Ramón Santana, San Pedro de Macorís.

Con Barria ya son siete, de 10 posibles, los jugadores importados que han anunciado las Estrellas para el venidero campeonato de béisbol profesional local.

Los otros han sido: el jardinero Ismael Munguía, el relevista Patrick Weigel, el inicialista/antesalista Josh Lester, el jardinero Harold Ramírez, el abridor Trevor Bauer y Richard Guash.

FUENTE: LIDOM