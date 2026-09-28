BEISBOL Béisbol -  28 de septiembre de 2026 - 13:31

Premundial de Béisbol U18: ¿Cuál es el calendario de Panamá?

La novena de Panamá debutará ante Puerto Rico en el Campeonato Premundial de Béisbol U18, que se jugará en República Dominicana.

Premundial de Béisbol U18: ¿Cuál es el calendario de Panamá?

Premundial de Béisbol U18: ¿Cuál es el calendario de Panamá?

Foto: Fedebeis

Panamá abrirá su participación en el Campeonato Premundial de Béisbol U18 ante Puerto Rico en un duelo regional de años que se revivirá en el Field 2 del Complejo de Béisbol de IPL ubicado en Boca Chica, República Dominicana, el jueves 22 de octubre, 2026.

Panamá y Puerto Rico cierran las acciones del Grupo C, cuando se midan a las 3:00 p.m. hora en la Gran Quisqueya, siendo las 2:00 p.m. en todo el territorio nacional, de frontera a frontera.

En el Grupo C también aparecen los equipos de Colombia y Canadá, quienes abren la jornada del grupo desde las 8:30 a.m.

En el Grupo A estarán anclados los equipos de Estados Unidos, Dominicana, Brasil y Curazao, mientras que en el Grupo B, estarán los equipos de Venezuela, México, Cuba y Nicaragua.

Próximo rivales de Panamá en el Premundial de Béisbol U18

Panamá volverá al terreno el viernes 23 para su segundo partido a las 3:00 p.m. en el Field 2 de la IPL ante el equipo de Colombia y cierra participación ante Canadá el sábado 24 desde las 12:00 m.d. en el Field 1 de la IPL.

FUENTE: FEDEBEIS

En esta nota:
Seguir leyendo

Recomendadas

Últimas noticias