Premundial de Béisbol U18: ¿Cuál es el calendario de Panamá?

Panamá abrirá su participación en el Campeonato Premundial de Béisbol U18 ante Puerto Rico en un duelo regional de años que se revivirá en el Field 2 del Complejo de Béisbol de IPL ubicado en Boca Chica, República Dominicana, el jueves 22 de octubre, 2026.
En el Grupo C también aparecen los equipos de Colombia y Canadá, quienes abren la jornada del grupo desde las 8:30 a.m.
En el Grupo A estarán anclados los equipos de Estados Unidos, Dominicana, Brasil y Curazao, mientras que en el Grupo B, estarán los equipos de Venezuela, México, Cuba y Nicaragua.
Próximo rivales de Panamá en el Premundial de Béisbol U18
Panamá volverá al terreno el viernes 23 para su segundo partido a las 3:00 p.m. en el Field 2 de la IPL ante el equipo de Colombia y cierra participación ante Canadá el sábado 24 desde las 12:00 m.d. en el Field 1 de la IPL.
FUENTE: FEDEBEIS