España vs Croacia: Fecha, hora y dónde seguir en UEFA Nations League

España y Croacia se verán las caras este martes en Sevilla en el Sánchez Pizjuán (1:45 pm), que no recibe a la selección desde hace once años, para dirimir el liderato del grupo A1 de la Nations League , en un partido marcado por el regreso a un estadio español del capitán croata, Luka Modric.

Modric, de 41 años, abandonó el Real Madrid en julio de 2025, después de ser el jugador con más títulos de su historia (28) en sus trece temporadas con la camiseta blanca, y emprendió una nueva etapa en el Milan y desde su marcha no ha vuelto a jugar en España.

Cuando parecía que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 iba a ser su adiós, el centrocampista de Zadar, 203 veces internacional con su país, sorprendió con su anuncio de que continuaba con la selección en paralelo a su segunda temporada en Italia.

Y lo hará frente a la campeona del mundo, que estrenó su segunda estrella de la mejor manera al vencer en Wembley a Inglaterra tras remontar en el marcador (2-3).

Croacia también empezó con buen pie la fase de grupos de la Liga de Naciones al derrotar a República Checa por 1-2, con el primer tanto obra de su capitán, por lo que el duelo de este martes pone en juego el liderato.

Con sólo dos días de margen entre ambos encuentros y con otros dos a la vista ante la República Checa el 3 de octubre y la vuelta ante Croacia tres días después, es probable que el seleccionador español, Luis de la Fuente, introduzca algunos retoques para oxigenar a los más asiduos.

La novedad en la lista es el central del Atlético de Madrid Robin Le Normand, quien se incorporó este lunes a la concentración en lugar del barcelonista Eric García, con molestias en una rodilla.

La experiencia de Croacia

Mateo Kovacic, Ivan Perisic, Mario Pasalic, Josip Misic, el delantero de Osasuna Ante Budimir o el portero del Barcelona Dominik Livakovic superan la treintena, pero siguen siendo parte de la columna vertebral.

Junto a ellos, algunos jóvenes que se han consolidado en primera línea, como Franjo Ivanovic, Igor Matanovic, Josko Gvardiol o el centrocampista de la Real Sociedad Luka Sucic, quienes fueron titulares ante la República Checa.

Tras el sabor agridulce que dejó la eliminación en dieciseisavos de final en el pasado Campeonato del Mundo ante Portugal con una polémica actuación arbitral, el combinado blanquirrojo ha depositado las riendas en el veterano Slaven Bilic como seleccionador en lugar de Zlatko Dalic.

Bilic ya ocupó el cargo entre 2008 y 2012, después de que Modric debutara con su equipo nacional el 1 de marzo de 2006.

Croacia ha sido uno de los rivales con los que la Roja se ha cruzado en más ocasiones en la última década.

Desde junio de 2016, se han medido seis veces, con saldo positivo para España con tres victorias, dos triunfos de los balcánicos y el empate que supuso el 0-0 de la final de la Liga de Naciones de 2023, que se inclinó del lado hispano en los penaltis.

Croacia ganó en la fase de grupos de la Eurocopa de 2016 y en la misma ronda de la Liga de Naciones. El resto de resultados sonrió al combinado español. El último de ellos, con un 3-0 en la fase de grupos del torneo continental de hace dos años.

España vs Croacia: Fecha, hora y dónde seguir en Nations League

Fecha : Martes, 29 de septiembre de 2026

: Martes, 29 de septiembre de 2026 Hora : 1:45 p.m.

: 1:45 p.m. Lugar: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán Dónde seguir: En redes sociales de RPC Deportes y LBP en rpctv.com

FUENTE: EFE