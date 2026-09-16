Luis Durango Jr. se reporta con los Naranjeros de Hermosillo

El jardinero Luis Durango Jr. se reportó con los Naranjeros de Hermosillo en México, luego de una gran campaña en las menores con los Yankees de New York.
Este año jugó en clase A, Clase A fuerte y Doble A donde acumuló promedio de .320 con 27 remolcadas, 46 bases robadas, .377 de OBP y .763 de OPS.
El papá de Luis también tuvo su paso por este equipo: "Mi papá está muy contento porque estuvo aquí y me dijo hijo, siéntate como en casa, estás en una de las mejores organizaciones de ese país, créeme que te vas a sentir a gusto, vas a aprender mucho y sé que darás lo mejor de ti".
"Robar muchas bases, hacer muchas jugadas buenas en la defensa y dar muchos hits", señaló el panameño sobre que podía aportar al equipo.