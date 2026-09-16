Luis Durango Jr. se reporta con los Naranjeros de Hermosillo

El jardinero Luis Durango Jr . se reportó con los Naranjeros de Hermosillo en México, luego de una gran campaña en las menores con los Yankees de New York.

"Gracias a Dios que me da el equipo por estar aquí, estoy muy emocionado, vine temprano para seguir manteniéndome en ritmo y dar lo mejor de mí en el equipo", expresó Durango Jr.

Este año jugó en clase A, Clase A fuerte y Doble A donde acumuló promedio de .320 con 27 remolcadas, 46 bases robadas, .377 de OBP y .763 de OPS.

El papá de Luis también tuvo su paso por este equipo: "Mi papá está muy contento porque estuvo aquí y me dijo hijo, siéntate como en casa, estás en una de las mejores organizaciones de ese país, créeme que te vas a sentir a gusto, vas a aprender mucho y sé que darás lo mejor de ti".

"Robar muchas bases, hacer muchas jugadas buenas en la defensa y dar muchos hits", señaló el panameño sobre que podía aportar al equipo.

Entrevista a Luis Durango Jr.