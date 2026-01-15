Los Federales de Chiriquí jugarán la Serie del Caribe y las Águilas Metropolitanas estarán en la Serie de las Américas

Probeis se prepara para un exigente calendario internacional, con dos importantes compromisos en el mes de febrero: la Serie del Caribe 2026, que se celebrará en Guadalajara, México, con los Federales de Chiriquí y la Serie de las Américas, a disputarse en Venezuela con las Águilas Metropolitanas.
La Serie del Caribe se desarrollará del 1 al 7 de febrero, y como parte de su preparación, los panameños iniciarán entrenamientos desde mañana en el estadio nacional Rod Carew, a partir de las 9:00 a.m. El debut de Panamá será ante la selección anfitriona, México, el 2 de febrero, en un atractivo duelo programado para las 8:00 de la noche.
Federales de Chiriquí viajarán a México
De manera paralela, el béisbol panameño también dirá presente en la Serie de las Américas, donde las Águilas viajarán a suelo venezolano con el objetivo de defender el título, bajo el mando del exgrandes Ligas Rubén Rivera.
El torneo se llevará a cabo del 6 al 13 de febrero y contará con la participación de Nicaragua, Colombia, Argentina, Cuba, Curazao, Venezuela y Panamá, consolidándose como una de las competencias más importantes del calendario invernal en la región.
Las Águilas se prepararán a partir del 21 de febrero en la academia Mariano Rivera de La Chorrera, desde las 9 de la mañana.
Debutarán el 5 de febrero ante Venezuela a las 6 de la tarde.