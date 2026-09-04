MLB MLB -  4 de septiembre de 2026 - 07:40

MLB: Leonardo Bernal le pegó dos hits al vigente Cy Young de la LA

El panameño Leonardo Bernal pegó dos imparables ante el dos veces ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal.

Leonardo Bernal

Leonardo Bernal

FOTO / CARDINALS

El panameño Leonardo Bernal pegó dos imparables ante el dos veces ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, en la derrota de los Cardinals de San Luis 3-2 ante los Dodgers de Los Ángeles.

En la tercera entrada, llegó el primer imparable para el bateador ambidiestro. Conectó una recta de 95 millas, y la mandó a 101.7 mph al jardín central. En la sexta entrada llegó el segundo hit, nuevamente a una recta de 96 millas y la golpeó a 104.9 mph al mismo sector.

Bernal, que se estrenó en la primera base y en el sexto episodio se movió a la receptoría, se fue de 4-2 bateando quinto a la ofensiva, para dejar su promedio en .308 en sus primeros tres partidos en las Grandes Ligas. Suma un cuadrangular, cuatro remolcadas y .846 de OPS.

Iván Herrera también vio acción en este partido donde se fue de 5-2 con una anotada para dejar su promedio ofensivo de .245 con 14 cuadrangulares, 56 impulsadas, 8 bases robadas y .733 de OPS.

Este viernes los Cardinals inician serie de tres partidos ante los Rockies de Colorado en el Coors Field.

En esta nota:
Seguir leyendo

MLB: Leonardo Bernal e Iván Herrera fueron una dupleta de lujo en victoria de Cardinals

MLB: Leonardo Bernal se convierte en el sexto coclesano en jugar en Grandes Ligas

Leonardo Bernal conecta su primer hit en las Grandes Ligas

Recomendadas

Últimas noticias