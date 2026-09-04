Champions League: Partidos para la jornada 1 de la fase de liga

La UEFA Champions League 26-27 dará inicio este martes 8 de septiembre con los primeros partidos de la fase de liga.
Partidos en la J1 de la UEFA Champions League
Martes 8 de septiembre
- Club Brujas vs Aston Villa en el Estadio Jan Breydel a las 11:45 A.M.
- AEK vs LASK Linz en el Agia Sophia Stadium a las 11:45 A.M.
- Porto vs Manchester City en el Estadio do Dragao a las 2:00 P.M.
- Real Madrid vs Inter en el Estadio Santiago Bernabéu a las 2:00 P.M.
- Borussia Dortmund vs Villarreal en el Signal Iduna Park a las 2:00 P.M.
- Lille vs Real Betis en el Estadio Pierre - Mauroy a las 2:00 P.M.
Miércoles 9 de septiembre
- FC Barcelona vs Feyenoord en el Spotify Camp Nou a las 11:45 A.M.
- Stuttgart vs Viking en la Arena Stuttgart a las 11:45 A.M.
- PSG vs Slovan Bratislava en el Parque de los Príncipes a las 2:00 P.M.
- Liverpool vs Atlético de Madrid en Anfield a las 2:00 P.M.
- Sporting CP vs Galatasaray en el Estadio José Alvalade a las 2:00 P.M.
- Napoli vs Arsenal en el Estadio Estadio Diego Armando Maradona a las 2:00 P.M.
Jueves 10 de septiembre
- PSV vs Shakhtar en el PSV Stadion a las 11:45 A.M.
- Fenerbahce vs Roma en el Chobani Stadyumu Fenerbahçe ükrü Saracolu Spor Kompleksi a las 11:45 A.M.
- Bayern Múnich vs Bodo/Glimt en el Allianz Arena a las 2:00 P.M.
- Manchester United vs Sabah en Old Trafford a las 2:00 P.M.
- Slavia Praha vs Lens en el Eden Arena a las 2:00 P.M.
- Como vs Leipzig en el Giuseppe Sinigaglia a las 2:00 P.M.