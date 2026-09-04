CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  4 de septiembre de 2026 - 09:48

Champions League: Partidos para la jornada 1 de la fase de liga

Partidos que se disputarán en la J1 en la fase de liga de la Champions League con la participación de Andrés Andrade, Cristian Martínez y César Blackman.

Champions League: Partidos para la jornada 1 de la fase de liga

Champions League: Partidos para la jornada 1 de la fase de liga

Foto / ŠK Slovan Bratislava

La UEFA Champions League 26-27 dará inicio este martes 8 de septiembre con los primeros partidos de la fase de liga.

Para esta edición, estarán el LASK Linz de Andrés Andrade y el Slovan Bratislava de Cristian Martínez y César Blackman.

Partidos en la J1 de la UEFA Champions League

Martes 8 de septiembre

  • Club Brujas vs Aston Villa en el Estadio Jan Breydel a las 11:45 A.M.
  • AEK vs LASK Linz en el Agia Sophia Stadium a las 11:45 A.M.
  • Porto vs Manchester City en el Estadio do Dragao a las 2:00 P.M.
  • Real Madrid vs Inter en el Estadio Santiago Bernabéu a las 2:00 P.M.
  • Borussia Dortmund vs Villarreal en el Signal Iduna Park a las 2:00 P.M.
  • Lille vs Real Betis en el Estadio Pierre - Mauroy a las 2:00 P.M.

Miércoles 9 de septiembre

  • FC Barcelona vs Feyenoord en el Spotify Camp Nou a las 11:45 A.M.
  • Stuttgart vs Viking en la Arena Stuttgart a las 11:45 A.M.
  • PSG vs Slovan Bratislava en el Parque de los Príncipes a las 2:00 P.M.
  • Liverpool vs Atlético de Madrid en Anfield a las 2:00 P.M.
  • Sporting CP vs Galatasaray en el Estadio José Alvalade a las 2:00 P.M.
  • Napoli vs Arsenal en el Estadio Estadio Diego Armando Maradona a las 2:00 P.M.

Jueves 10 de septiembre

  • PSV vs Shakhtar en el PSV Stadion a las 11:45 A.M.
  • Fenerbahce vs Roma en el Chobani Stadyumu Fenerbahçe ükrü Saracolu Spor Kompleksi a las 11:45 A.M.
  • Bayern Múnich vs Bodo/Glimt en el Allianz Arena a las 2:00 P.M.
  • Manchester United vs Sabah en Old Trafford a las 2:00 P.M.
  • Slavia Praha vs Lens en el Eden Arena a las 2:00 P.M.
  • Como vs Leipzig en el Giuseppe Sinigaglia a las 2:00 P.M.
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