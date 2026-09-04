UMECIT FC vs CAI: Fecha, hora y dónde ver J7 del Apertura 2026 LPF

UMECIT FC está en una posición complicada en su conferencia, donde necesita con urgencia una victoria, porque hasta ahora solo lleva 4 empates y 2 derrotas y en la jornada 7 recibirá al CAI en el Cos Sports Plaza.

Por su parte, los Vikingos son terceros empatados con la U en el Oeste con 6 puntos, 1 victoria, 3 empates y 2 derrotas y quieren seguir escalando posiciones en la tabla.

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La última vez que se enfrentaron fue en marzo de este año con victoria para el CAI, quién además tiene superioridad en este duelo con 6 triunfos, 2 derrotas y 4 empates.

Umecit FC viene de igualar 1-1 el lunes ante el Veraguas United y el CAI de perder 2-1 contra el Tauro FC en el Cos Sports Plaza.

Fecha, hora y dónde ver en VIVO UMECIT vs CAI en la J7 del Apertura 2026 de la LPF