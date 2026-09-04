LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  4 de septiembre de 2026 - 10:39

UMECIT FC vs CAI: Fecha, hora y dónde ver J7 del Apertura 2026 LPF

UMECIT FC recibirá este lunes al CAI en un duelo por la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la LPF Tigo.

UMECIT FC vs CAI: Fecha

UMECIT FC vs CAI: Fecha, hora y dónde ver J7 del Apertura 2026 LPF

UMECIT FC está en una posición complicada en su conferencia, donde necesita con urgencia una victoria, porque hasta ahora solo lleva 4 empates y 2 derrotas y en la jornada 7 recibirá al CAI en el Cos Sports Plaza.

Por su parte, los Vikingos son terceros empatados con la U en el Oeste con 6 puntos, 1 victoria, 3 empates y 2 derrotas y quieren seguir escalando posiciones en la tabla.

La última vez que se enfrentaron fue en marzo de este año con victoria para el CAI, quién además tiene superioridad en este duelo con 6 triunfos, 2 derrotas y 4 empates.

Umecit FC viene de igualar 1-1 el lunes ante el Veraguas United y el CAI de perder 2-1 contra el Tauro FC en el Cos Sports Plaza.

Fecha, hora y dónde ver en VIVO UMECIT vs CAI en la J7 del Apertura 2026 de la LPF

  • Fecha: Lunes, 7 de septiembre de 2026
  • Hora: 8:00 pm
  • Lugar: Cos Sports Plaza
  • Dónde ver: EN VIVO por RPC desde las 7:45 pm
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