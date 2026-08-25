Miguel Ordóñez responde sobre la posibilidad de jugar en el Rico Cedeño en 2027

Miguel Ordóñez , director general de Pandeportes , señaló que si el plan sigue su curso sin problemas, la novena de Herrera podría jugar en el Estadio Rico Cedeño en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2027.

"Herrera finalmente tendrá su estadio", dijo el director en el programa de béisbol, Clase de Cutarrazo.

Ordóñez agregó que "el plan es que el coliseo esté listo para el Juvenil desde el 2 de enero".

Trabajarán en reparar el Estadio "Flaco" Bala Hernández en Las Tablas

"En el "Flaco Bala" hay muchas cosas mal hechas. Existen temas estructurales y filtraciones que hemos identificado, por eso haremos una reparación que nos costará alrededor de 2 millones de dólares", agregó.

En relación con la situación del José de la Luz Thompson tras el colapso en la estructura del muro del estadio, Pandeportes reveló que invertirán 5.8 millones en la construcción del nuevo escenario para los Potros de Panamá Este.