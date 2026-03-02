Mariano Rivera con lindos recuerdos en el George M. Steinbrenner Field

El George M. Steinbrenner Field , la casa de los Yankees de Nueva York en primavera es un monumento a la historia, un hogar que huele a leyenda pura, desde 1996 cuando abrió por primera vez sus puertas, han desfilado una serie de míticos peloteros como Mariano Rivera , dejando sus huellas sobre el césped y en cada uno de los rincones de este templo beisbolero.

Originalmente conocido desde su apertura como "Legend Field", ahora bajo el nombre del ex dueño de los Yankees de New York, George Steinbrenner, la historia ha caminado y se ha hecho perpetúa con peloteros que estuvieron y estarán dejando gratos e inolvidables momentos.

Los primeros que vienen a la memoria son los famosos "Core Four", cuatro jugadores que definieron una era de gloria con 5 campeonatos, encabezados por el "Capitán" Dereck Jeter, que estuvo desde 1996 hasta su retiro en el 2014, Mariano Rivera el panameño, con orgullo decirlo, máximo cerrador de la historia en Grandes Ligas, que junto a su "cutter" quedarán para la eternidad, Andy Pettite el zurdo inigualable y el boricua Jorge Posada.

Mariano Rivera dejó una huella imborrable en los Yankees

El número 42 esta en el ambiente, su camiseta cuelga de las paredes, sus zapatos están guardados como un tesoro y su placa con el nombre de Mariano Rivera está en el Monument Park (Mini) una réplica al Parque de los Monumentos que originalmente está en el Yankee Stadium en New York.

Ahora cuelga en una de las paredes del club house de Panamá, visitante para el Clásico Mundial, el #42 pero con la camisa de Panamá, un honor a la historia, al jugador, a la leyenda, al hombre que tiene más salvados en la historia (652), un honor inmenso para quién se ponga esa camisa y defienda los colores de todo un país en el clásico Mundial.

Mariano Rivera siempre estará presente en los Yankees y con Panamá su 42 está con nuestro equipo, hoy, mañana y siempre.

Este martes, desde la 1:00 p.m., Panamá se mide a los Yankees de Aaron Judge, aquí en el George Steinbrenner Field, un partido que será recordado por años y que será parte de nuestra historia deportiva.

FUENTE: FEDEBEIS