Copa Mundial de Béisbol U23: Tablas de posiciones tras partidos del 14 de noviembre

La selección de béisbol de Panamá finalizó su participación en la Copa Mundial de Béisbol U23, dejando un récord general de 5-5.
Por su parte, en la ronda de consolación arrastraron el récord de 2-0, pero terminaron en la tercera posición con 3-2.
Perdieron 11-7 ante Gran Bretaña, 8-1 ante Cuba y le ganaron 9-3 a Sudáfrica para finalizar en la novena posición general.
China Taipéi y Japón jugarán por el tercer lugar, mientras que Australia y Venezuela se verán las caras en la final por el oro.
Posiciones en la Súper Ronda - Copa Mundial de Béisbol U23
Posición / Equipo / Ganados / Perdidos
- Venezuela / 4 / 1
- Australia / 3 / 2
- Japón / 3 / 2
- China Taipéi / 3 / 2
- Puerto Rico 2 / 3
- Corea del Sur / 0 / 5
Posiciones en la Ronda de Consolación
Posición / Equipo / Ganados / Perdidos
- Cuba 4 / 1
- Gran Bretaña / 3 / 2
- Panamá / 3 / 2
- República Checa / 3 / 2
- Nicaragua / 2 / 3
- Sudáfrica / 0 / 5