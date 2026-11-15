BÉISBOL Béisbol -  15 de noviembre de 2026 - 09:27

Copa Mundial de Béisbol U23: Tablas de posiciones tras partidos del 14 de noviembre

Repasa a continuación todos los detalles del rendimiento de Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U23.

Copa Mundial de Béisbol U23: Tablas de posiciones tras partidos del 14 de noviembre

Copa Mundial de Béisbol U23: Tablas de posiciones tras partidos del 14 de noviembre

FOTO: WBSC

En la ronda de apertura, los canaleros finalizaron en la cuarta posición del grupo A con marca de 2-3, quedando por primera vez fuera de la súper Ronda.

Por su parte, en la ronda de consolación arrastraron el récord de 2-0, pero terminaron en la tercera posición con 3-2.

Perdieron 11-7 ante Gran Bretaña, 8-1 ante Cuba y le ganaron 9-3 a Sudáfrica para finalizar en la novena posición general.

China Taipéi y Japón jugarán por el tercer lugar, mientras que Australia y Venezuela se verán las caras en la final por el oro.

Posiciones en la Súper Ronda - Copa Mundial de Béisbol U23

Posición / Equipo / Ganados / Perdidos

  1. Venezuela / 4 / 1
  2. Australia / 3 / 2
  3. Japón / 3 / 2
  4. China Taipéi / 3 / 2
  5. Puerto Rico 2 / 3
  6. Corea del Sur / 0 / 5

Posiciones en la Ronda de Consolación

Posición / Equipo / Ganados / Perdidos

  1. Cuba 4 / 1
  2. Gran Bretaña / 3 / 2
  3. Panamá / 3 / 2
  4. República Checa / 3 / 2
  5. Nicaragua / 2 / 3
  6. Sudáfrica / 0 / 5

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