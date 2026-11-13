BÉISBOL Béisbol -  13 de noviembre de 2026 - 15:34

Copa Mundial de Béisbol U23: Cuba castigó a Panamá en la ronda de consolación

La novena de Cuba superó de manera contundente a la selección de béisbol de Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U23.

Copa Mundial de Béisbol U23: Cuba castigó a Panamá en la ronda de consolación

Copa Mundial de Béisbol U23: Cuba castigó a Panamá en la ronda de consolación

FOTO / FEDEBEIS - WBSC

La selección de Béisbol de Panamá sigue sin levantar cabeza en la Copa Mundial de Béisbol U23, tras caer este viernes por pizarra de 8-1 frente a Cuba en la ronda de consolación, que se lleva a cabo en Nicaragua.

Los dirigidos por Aníbal Reluz solo conectaron dos imparables en el partido, conectados en los bates de Marcelino Alonso y Edwin Hidalgo.

Samuel Pérez cargó con la derrota en el Estadio Roberto Clemente, tras lanzar 5.0 episodios de 9 imparables, 5 carreras (4 limpias), 1 base por bolas y 1 ponche.

Por su parte, Daniel García se acreditó el triunfo, tirando 4.1 episodios de 1 hit, 1 carrera, 5 bases por bolas y 3 ponches.

De esta manera, Panamá (2-2) sufre su segunda derrota en esta ronda después de perder 7-11 frente a Gran Bretaña.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U23?

La novena panameña volverá a jugar este sábado desde las 11:30 a.m. ante Sudáfrica en el Estadio Nacional Soberanía.

En esta nota:
Seguir leyendo

Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy viernes 13 de noviembre

Copa Mundial de Béisbol U23: Panamá cae ante Gran Bretaña en ronda de consolación

Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy jueves 12 de noviembre

Recomendadas

Últimas noticias