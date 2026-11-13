Copa Mundial de Béisbol U23: Cuba castigó a Panamá en la ronda de consolación

La selección de Béisbol de Panamá sigue sin levantar cabeza en la Copa Mundial de Béisbol U23, tras caer este viernes por pizarra de 8-1 frente a Cuba en la ronda de consolación, que se lleva a cabo en Nicaragua.
Samuel Pérez cargó con la derrota en el Estadio Roberto Clemente, tras lanzar 5.0 episodios de 9 imparables, 5 carreras (4 limpias), 1 base por bolas y 1 ponche.
Por su parte, Daniel García se acreditó el triunfo, tirando 4.1 episodios de 1 hit, 1 carrera, 5 bases por bolas y 3 ponches.
De esta manera, Panamá (2-2) sufre su segunda derrota en esta ronda después de perder 7-11 frente a Gran Bretaña.
¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U23?
La novena panameña volverá a jugar este sábado desde las 11:30 a.m. ante Sudáfrica en el Estadio Nacional Soberanía.