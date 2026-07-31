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Panamá vs México: EN VIVO, Béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Panamá vs México: EN VIVO

Panamá vs México: EN VIVO, Béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

FOTO: FEDEBEIS
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Sigue todos los detalles del duelo que tendrá Panamá ante México en el Béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

La novena de Panamá chocará ante México en el inicio del grupo B del béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebrará en el Estadio Juan Marichal de Quisqueya.

ALTA DEL TERCER EPISODIO - PANAMÁ 2-0 MÉXICO

Panamá llena las bases y anota una carrera más en las piernas de Héctor Rayo.

Erasmo Caballero con elevado de sacrificio para que anote Muñoz.

BAJA DEL SEGUNDO EPISODIO - PANAMÁ 1-0 MÉXICO

Buen episodio para el cuadro panameño que deja jugadores en base y en 0.

ALTA DEL SEGUNDO EPISODIO - PANAMÁ 1-0 MÉXICO

Carlos Mosquera conecta cuadrangular y Panamá toma el comando.

BAJA DEL PRIMER EPISODIO

Héctor Rayo completó los tres outs del campocorto a la inicial.

ALTA DEL PRIMER EPISODIO

Panamá dejó a un corredor en circulación, luego del doblete de Jhonny Santos.

INICIA EL PARTIDO

Panamá 0-0 México

LINE UP DE MÉXICO

LINE-UP DE PANAMÁ

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