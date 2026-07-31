Panamá vs México: EN VIVO, Béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

ALTA DEL TERCER EPISODIO - PANAMÁ 2-0 MÉXICO
Panamá llena las bases y anota una carrera más en las piernas de Héctor Rayo.
Erasmo Caballero con elevado de sacrificio para que anote Muñoz.
BEISBOL
Sigue todos los detalles del duelo que tendrá Panamá ante México en el Béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
La novena de Panamá chocará ante México en el inicio del grupo B del béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebrará en el Estadio Juan Marichal de Quisqueya.