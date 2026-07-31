Luis Durango Jr impresiona con su rendimiento en Doble A con los Yankees

El jardinero panameño Luis Durango Jr. continúa brillando en Somerset Patriots, sucursal Doble A de los Yankees de Nueva York, luego de demostrar su velocidad en la victoria 4-2 sobre Richmond Flying Squirrels, filial de los Gigantes de San Francisco.
Desde que fue ascendido de Hudson Valley Renegades a Doble A el 28 de julio, Durango ha tenido un excelente rendimiento en tres partidos.
Números de Luis Durango Jr en el 2026 con los Yankees
Sumando sus actuaciones en Clase A, Clase A fuerte y Doble A, el jardinero de 23 años batea para .333 con 21 carreras empujadas, 33 anotadas, 39 bases robadas, 14 bases por bolas y 26 ponches.