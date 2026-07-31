Luis Durango Jr impresiona con su rendimiento en Doble A con los Yankees

Luis Durango Jr impresiona con su rendimiento en Doble A de los Yankees FOTO: @SOMPatriots

El jardinero panameño Luis Durango Jr . continúa brillando en Somerset Patriots , sucursal Doble A de los Yankees de Nueva York , luego de demostrar su velocidad en la victoria 4-2 sobre Richmond Flying Squirrels, filial de los Gigantes de San Francisco.

En la baja del segundo episodio, el hijo del ex Grandes Ligas Luis Durango, sorprendió a todo el infield con un toque de sorpresa, para luego robarse tres bases, incluyendo el home plate en la baja del quinto capítulo después de recibir base por bolas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Desde que fue ascendido de Hudson Valley Renegades a Doble A el 28 de julio, Durango ha tenido un excelente rendimiento en tres partidos.

Números de Luis Durango Jr en el 2026 con los Yankees

Sumando sus actuaciones en Clase A, Clase A fuerte y Doble A, el jardinero de 23 años batea para .333 con 21 carreras empujadas, 33 anotadas, 39 bases robadas, 14 bases por bolas y 26 ponches.