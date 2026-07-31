LPF y Pandeportes confirman que se jugará en el Estadio Armando Dely Valdés

LPF confirma al Armando Dely para el Apertura 2026 FOTO: PANDEPORTES

En un esfuerzo por brindar tranquilidad a la afición deportiva y a los clubes de la provincia de Colón, el Director General del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordóñez, en compañía del Comisionado de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), Giorgio Famiglietti, sostuvieron una reunión informativa para aclarar la situación actual del estadio Armando Dely Valdés.

Durante el encuentro, las autoridades fueron categóricas al desmentir cualquier rumor sobre una posible inhabilitación del coliseo deportivo y confirmaron de manera contundente que se seguirá jugando en la histórica casa del Club Árabe Unido de Colón.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse