LPF y Pandeportes confirman que se jugará en el Estadio Armando Dely Valdés

En un esfuerzo por brindar tranquilidad a la afición deportiva y a los clubes de la provincia de Colón, el Director General del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordóñez, en compañía del Comisionado de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), Giorgio Famiglietti, sostuvieron una reunión informativa para aclarar la situación actual del estadio Armando Dely Valdés.
Comprometidos en mejorar - LPF
El Director General de Pandeportes, Miguel Ordóñez, destacó el compromiso de la institución con el mantenimiento y la mejora de la infraestructura deportiva en todo el país, subrayando la importancia que tiene el Armando Dely Valdés para la identidad futbolística de la región colonense y su fiel fanaticada.
FUENTE: PANDEPORTES