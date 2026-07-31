LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  31 de julio de 2026 - 14:42

LPF y Pandeportes confirman que se jugará en el Estadio Armando Dely Valdés

Pandeportes y la LPF reafirman que se seguirá jugando en el estadio Armando Dely Valdés durante el Apertura 2026 de la LPF.

LPF confirma al Armando Dely para el Apertura 2026
LPF confirma al Armando Dely para el Apertura 2026FOTO: PANDEPORTES

En un esfuerzo por brindar tranquilidad a la afición deportiva y a los clubes de la provincia de Colón, el Director General del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordóñez, en compañía del Comisionado de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), Giorgio Famiglietti, sostuvieron una reunión informativa para aclarar la situación actual del estadio Armando Dely Valdés.

Durante el encuentro, las autoridades fueron categóricas al desmentir cualquier rumor sobre una posible inhabilitación del coliseo deportivo y confirmaron de manera contundente que se seguirá jugando en la histórica casa del Club Árabe Unido de Colón.

Comprometidos en mejorar - LPF

El Director General de Pandeportes, Miguel Ordóñez, destacó el compromiso de la institución con el mantenimiento y la mejora de la infraestructura deportiva en todo el país, subrayando la importancia que tiene el Armando Dely Valdés para la identidad futbolística de la región colonense y su fiel fanaticada.

FUENTE: PANDEPORTES

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