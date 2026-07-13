BEISBOL Béisbol -  13 de julio de 2026 - 08:47

Panameño Eric Guevara fue seleccionado por los Marlins en el Draft 2026

Los Miami Marlins, franquicia de las Grandes Ligas, seleccionaron al tercera base panameño Eric Guevara en el MLB Draft 2026.

Panameño Eric Guevara  fue seleccionado por los Marlins en el Draft 2026

Panameño Eric Guevara  fue seleccionado por los Marlins en el Draft 2026

Foto: Auburn Tigers

Con la selección número 205 del MLB Draft, correspondiente a la séptima ronda, los Marlins de Miami escogieron al campocorto panameño de Auburn Tigers, Eric Guevara, quien ocupaba el puesto 209 en el ranking de los 250 mejores prospectos disponibles.

El canalero nacido el 28 de octubre de 2004, pasó por Georgia Premier Academy (Statesboro, GA) Baseball en el High School.

Alcanzando una destacada puntuación de 15.1 en DRS (Defensive Runs Saved), Guevara también ha mejorado su ofensiva, teniendo mejor contacto y más poder en el plato.

Números de Eric Guevara con Auburn Tigers

Sumando los números de la temporada 2026 en la NCAA, tiene un promedio ofensivo de .310 en 119 juegos con 130 imparables, 25 dobles, 1 triple, 20 cuadrangulares, 95 carreras empujadas, 85 anotadas, 42 bases por bolas, 98 ponches y 6 bases robadas.

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