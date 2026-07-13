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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  13 de julio de 2026 - 09:00

Mundial 2026: Iván Barton será el árbitro para el Francia vs España

El árbitro salvadoreño Iván Barton ha sido designado por la FIFA para dirigir la semifinal del Mundial 2026 que disputarán Francia y España.

Mundial 2026: Iván Barton será el árbitro para el Francia vs España
Mundial 2026: Iván Barton será el árbitro para el Francia vs EspañaFOTO / EFE

El árbitro salvadoreño Iván Barton ha sido designado por la FIFA para dirigir la semifinal del Mundial 2026 que disputarán Francia y España, el próximo martes, en el estadio AT&T de Arlington.

Este será el cuarto partido que dirigirá el salvadoreño en el Mundial, tras pitar el Turquía-Paraguay y el Japón-Suecia, en la fase de grupos, y el Suiza-Colombia de octavos de final.

Barton, que ya dirigió tres partidos en Catar 2022, es el colegiado centroamericano que más partidos mundialistas ha arbitrado en la historia, por delante del guatemalteco Carlos Batres que fue el juez central en cinco encuentros.

El árbitro salvadoreño, además, hizo historia al convertirse en el primero que expulsó a un jugador, el paraguayo Miguel Almirón, por taparse la boca para dirigirse a un rival durante el Turquía-Paraguay, tal y como estipula la norma que comenzó a aplicarse en el Mundial en respuesta al caso Prestianni/Vinicius.

FUENTE: EFE

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