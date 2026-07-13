Adalberto Carrasquilla no estaría listo para el debut de Pumas en la Liga MX

El panameño Adalberto Carrasquilla no estaría listo para volver a las canchas luego de que desde México se habla de que volvería a jugar para la fecha tres cuando visiten al FC Juárez de su compatriota José Luis Rodríguez.

"Coco" salió lesionado y entre lágrimas al minuto 58' de la Final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul el pasado 24 de mayo.

Esto impidió que el panameño estuviera en los amistosos previos al Mundial 2026. A pesar de ello, fue llamado a la Copa del Mundo con la esperanza de que jugara en un momento determinado. Pero un retroceso en su vuelta, según comunicó Thomas Christiansen, impidió su debut en el Mundial.

El pasado 3 de julio se reportó a los entrenamientos con Pumas, que viene de realizar un amistoso ante América de Cali.