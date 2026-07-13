El Manchester United ficha al brasileño Andrey Santos

El internacional brasileño Andrey Santos, procedente del Chelsea, se convirtió este lunes en nuevo jugador del Manchester United , con quien firmó un contrato hasta junio de 2031, aunque quedó pendiente de inscripción, según informó el club inglés.

El jugador de 22 años fue capitán de Brasil en categoría sub-23 y ganó la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2025.

La temporada 2023-2024 se marchó cedido del Chelsea al Estrasburgo, donde marcó once goles y la pasada campaña regresó al club londinense, donde jugó en el Chelsea en 43 ocasiones.

"Todo en el Manchester United es especial; es una sensación increíble unirme a un club que han representado algunos de mis mayores ídolos. Estoy muy ilusionado por tener la oportunidad de aprender de Michael Carrick; es el entrenador perfecto para ayudarme a dar el siguiente paso en mi carrera y esforzarme por alcanzar mis sueños", dijo el brasileño en su presentación oficial.