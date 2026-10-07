Pandeportes renovará el Estadio Felipe Motta

El director general, Miguel Ordóñez, de Pandeportes, anunció la intervención integral del Estadio Felipe Motta, con el objetivo de recuperar sus instalaciones y ofrecer a los niños, jóvenes y familias de la comunidad un espacio más seguro, funcional y adecuado para la práctica deportiva.
* Instalación de iluminación deportiva y mejoras en los dugouts.
* Rehabilitación de graderías, butacas, baños y camerinos.
* Adecuaciones en fachadas, cerramientos y circulaciones internas.
* Mejoras en los sistemas eléctricos e hidrosanitarios.
* Construcción de estacionamientos, rutas accesibles, espacios para personas con discapacidad, áreas peatonales y señalización.
* Construcción de un parque infantil.
El proyecto permitirá desarrollar entrenamientos, competencias y actividades recreativas en mejores condiciones, y promover el deporte como herramienta de formación, convivencia y desarrollo para la niñez y la juventud.
Estatus actual: pendiente de adjudicación.
FUENTE: PANDEPORTES