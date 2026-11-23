Bayern Múnich esta bajo presión por los resultados y la salud de Jamal Musiala

El Bayern Múnich vigente campeón de la Bundesliga , se encuentra bajo presión por resultados como el empate 1-1 del viernes ante el Colonia, su segunda posición liguera y las críticas a los directivos de la entidad por sus comentarios ante los problemas de salud del internacional alemán Jamal Musiala .

Con 22 puntos en liga, dos menos que el actual líder del campeonato de fútbol alemán, el Borussia Dortmund (24), al Bayern Múnich parece que se le ha puesto cuesta arriba el tramo final del año.

No fue una buena noticia para el club el empate 1-1 del viernes en casa con el Colonia, el 13º de la clasificación, como tampoco lo fue quedarse sin su estrella inglesa y reciente ganador del Balón de Oro, Harry Kane, quien fue operado el sábado por una lesión en el tobillo izquierdo y estará de baja varios meses.

La salud de Jamal Musiala en el ojo del huracán

A estos resultados deportivos del equipo muniqués se suma la situación en los despachos, tensa a la vista de las críticas que ha recibido la dirección por los comentarios de sus directivos más prominentes sobre la situación de Jamal Musiala, quien sufre una disfunción neurológica que le provoca desmayos.

Jamal Musiala mengalami kondisi yang namanya kejang absans, yaitu perubahan dan penurunan kesadaran yang mendadak.



Musiala sudah 2 kali kolaps atau pingsan saat Agustus 2026.



Kondisi ini disebabkan oleh perubahan sinyal listrik otak yang mendadak, seringkali dihubungkan dengan… pic.twitter.com/KvIZs77l6j — dr. Adam Prabata (@AdamPrabata) November 23, 2026

El sábado, el club celebró su asamblea general anual y hasta allí se coló la polémica con las palabras críticas y aplaudidas por los presentes del neurólogo y miembro del club Jonatan Hoffmann.

"En una situación así se necesita apoyo. Lo que, en mi opinión, no ayuda en una situación así es criticarle públicamente, como han hecho el señor (Jan-Christian) Dreesen, el señor (Uli) Hoeneß y, sobre todo, ayer el señor (Karl-Heinz) Rummenigge, que llevó las cosas al extremo", señaló Hoffmann en dirección a la zona noble del club.

Aludía Hoffmann a las palabras de Rummenigge el viernes, día en que Musiala volvía al césped tras sufrir una lesión muscular y en la que el miembro del consejo de supervisión del Bayern sugirió que había que revisitar la situación contractual del futbolista.

"Sospechamos que le será difícil volver a su nivel anterior. Tenemos que hablar con su agente y con su familia. Hay que tomar una decisión", dijo.

Bayern Múnich enfrenta época turbulenta

La prensa deportiva y las páginas sobre fútbol de la prensa generalista dedican este fin de semana artículos críticos a la dirección del club, al que el semanario Der Spiegel reprochó el realizar un "desmontado público del jugador".

"El club atraviesa una de las épocas más turbulentas que ha vivido en mucho tiempo. Y las últimas declaraciones probablemente agraven aún más la situación", señaló Der Spiegel.

Por su parte, la revista Kicker, referente de la información futbolística de Alemania indicó que el club necesita "diálogo interno y una rápida aclaración".

"Jamal Musiala se encuentra en la etapa más difícil de su aún incipiente carrera. Por muy comprensible que sea el enfado de los responsables, el debate público sólo perjudica a un joven que se ha visto envuelto en esta situación sin tener culpa alguna", editorializó el periodista Matthias Dersch.

FUENTE: EFE