El defensor panameño de 31 años de edad Fidel Escobar firmó renovación con el Deportivo Saprissa del fútbol de Costa Rica, en donde permanecerá hasta el año 2028.

Fidel Escobar y su amor por el Deportivo Saprissa

"Me siento muy contento que se haya hecho realidad esta renovación con la institución más grande, me siento muy feliz, deseando que llegara este día y querer estar aquí defendiendo estos colores, porque le tengo un amor a esta camiseta desde que llegué y me siento muy feliz de que se haya hecho esta renovación", mencionó Escobar.

"Desde que llegué, que me abrieron las puertas, yo creo que le tomé un cariño, un amor a la institución, por todo el cariño que me han dado en los 4 años que he estado aquí y ahora con la renovación me siento más feliz, más contento y voy a seguir defendiendo estos colores porque le tengo un amor inmenso a la institución", finalizó el defensor central panameño.