Marc Márquez conquistó su octavo título mundial de MotoGP y el décimo de su carrera deportiva tras finalizar noveno en el Gran Premio de Portugal, disputado en el circuito de Portimao. El campeonato quedó asegurado matemáticamente gracias a la caída del brasileño Diogo Moreira en la última vuelta.

Márquez afrontó la carrera con la presión de mantener la posición necesaria para proclamarse campeón, por lo que, pese a protagonizar una buena salida y colocarse líder en los primeros metros, posteriormente optó por administrar sus riesgos y controlar a sus principales rivales.

¡LA EMOCIÓN DE MARC MÁRQUEZ! El 93 ganó 10 TÍTULOS Y SE SIGUE EMOCIONÁNDOSE.



El campeón con un corazón grande, el ídolo de muchos que sigue demostrando que es el mejor piloto del mundo. pic.twitter.com/b1dkOh8bo8 — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) November 22, 2026

Durante la competencia, el español perdió varias posiciones y llegó a ubicarse octavo, mientras sus perseguidores intentaban acercarse. Brad Binder y Luca Marini también presionaron al piloto de Ducati, que tuvo que mantenerse concentrado para evitar cualquier incidente que comprometiera sus posibilidades de conseguir el campeonato.

Mientras tanto, la lucha por la victoria estuvo protagonizada por los pilotos de Aprilia. Raúl Fernández lideró buena parte de la carrera, seguido de cerca por Jorge Martín y Marco Bezzecchi. Sin embargo, en la vuelta quince, el italiano consiguió superar a Fernández y tomó el control de la prueba.

A partir de ese momento, Bezzecchi impuso un ritmo contundente, logró ampliar su ventaja y se encaminó hacia la victoria. Jorge Martín consiguió quedarse con la segunda posición, mientras que Raúl Fernández completó el podio en el tercer lugar.

Marc Márquez reafirma su lugar en el MotoGP

Por su parte, Márquez mantuvo su posición en la parte final de la competencia y consiguió asegurar el título mundial tras el accidente de Moreira, quien rodaba por delante del español y sufrió una caída cuando restaba una vuelta para finalizar.

De esta manera, el piloto de Cervera sumó su octava corona en la categoría reina, igualando el registro histórico del italiano Giacomo Agostini en MotoGP, y alcanzó su décimo campeonato mundial en todas las categorías.

Con esta conquista, Márquez reafirma su lugar entre las grandes figuras del motociclismo, luego de una temporada en la que volvió a demostrar su capacidad competitiva y logró regresar a lo más alto del campeonato mundial.