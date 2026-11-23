El CD Plaza Amador buscará sellar su pase a la gran final del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) luego de ganar 3-1 al Tauro FC en la ida.
Por su parte Kevin Quintero anotó el momentáneo empate para los de Pedregal.
El ganador de esta llave se medirá ante al vencedor de San Francisco y Árabe Unido, donde los de Colón tiene ventaja de 1-0 en la ida.
Fecha, hora y dónde ver EN VIVO CD Plaza Amador vs Tauro FC
- Fecha: Sábado 28 de noviembre
- Hora: 8:30 P.M.
- Lugar: COS Sports Plaza
- Dónde ver: A través de la Señal de RPC Deportes