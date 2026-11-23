CD Plaza Amador vs Tauro FC: Fecha hora y dónde ver EN VIVO Semifinal del Apertura 2026 de LPF

El CD Plaza Amador buscará sellar su pase a la gran final del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) luego de ganar 3-1 al Tauro FC en la ida.

En el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, los de Mario Méndez tuvieron una gran noche del defensor Jimar Sánchez quien anotó un doblete. Jorlián Sánchez también marcó tras aprovechar un error del portero.

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Por su parte Kevin Quintero anotó el momentáneo empate para los de Pedregal.

El ganador de esta llave se medirá ante al vencedor de San Francisco y Árabe Unido, donde los de Colón tiene ventaja de 1-0 en la ida.

Fecha, hora y dónde ver EN VIVO CD Plaza Amador vs Tauro FC