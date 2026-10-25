La novena de Panamá dirigida por Rodrigo Merón logró su clasificación a la Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18 tras la victoria de ayer ante Canadá para terminar su grupo como líderes.
Béisbol Béisbol - 25 de octubre de 2026 - 08:20
Premundial de Béisbol U18: Partidos para hoy domingo 25 de octubre
Repasa a continuación los partidos a disputarse en el Campeonato Premundial de Béisbol U18 este domingo 25 de octubre en la Súper Ronda.
Te puede interesar:
Premundial de Béisbol U18: Lineup de Panamá para duelo ante República Dominicana
Partidos para hoy domingo 25 de octubre - Premundial de Béisbol U18
- Nicaragua vs Estados Unidos a las 9:00 A.M.
- Puerto Rico vs Venezuela a las 9:00 A.M.
- República Dominicana vs Panamá a las 1:00 P.M.
Ronda de Clasificación
- México vs Curazao a las 10:00 A.M.
- Brasil vs Canadá a las 1:00 P.M.
En esta nota:
Recomendadas
Adalberto Carrasquilla