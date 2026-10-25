Béisbol Béisbol -  25 de octubre de 2026 - 08:20

Premundial de Béisbol U18: Partidos para hoy domingo 25 de octubre

Repasa a continuación los partidos a disputarse en el Campeonato Premundial de Béisbol U18 este domingo 25 de octubre en la Súper Ronda.

Premundial de Béisbol U18: Partidos para hoy domingo 25 de octubre

Premundial de Béisbol U18: Partidos para hoy domingo 25 de octubre

FOTO / FEDEBEIS

La novena de Panamá dirigida por Rodrigo Merón logró su clasificación a la Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18 tras la victoria de ayer ante Canadá para terminar su grupo como líderes.

Partidos para hoy domingo 25 de octubre - Premundial de Béisbol U18

  • Nicaragua vs Estados Unidos a las 9:00 A.M.
  • Puerto Rico vs Venezuela a las 9:00 A.M.
  • República Dominicana vs Panamá a las 1:00 P.M.

Ronda de Clasificación

  • México vs Curazao a las 10:00 A.M.
  • Brasil vs Canadá a las 1:00 P.M.

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