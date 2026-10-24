MLB: Line UP de los Rays y los Cerveceros para el J2 de la Serie Mundial 2026

Repasa el Line Up de los Rays de Tampa Bay y los Cerveceros de Milwaukee para el juego dos de la Serie Mundial 2026 de la MLB.
- Yandy Díaz - BD
- Jonathan Aranda - 1B
- Chandler Simpson - JI
- Junior Caminero - 3B
- Liam Hicks - R
- Richie Palacios - 2B
- Jonny DeLuca - JC
- Víctor Mesa Jr. - JD
- Taylor Walls - CC
Lanzador: Drew Rasmussen
Cerveceros de Milwaukee
- Jackson Chourio - JI
- Jake Bauers - 1B
- Christian Yelich - BD
- William Contreras - R
- Brice Turang - 2B
- Garret Mitchell - JC
- Cooper Pratt - CC
- Sal Frelick - JD
- David Hamilton - 3B
Lanzador: Logan Henderson