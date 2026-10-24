MLB MLB -  24 de octubre de 2026 - 16:39

MLB: Line UP de los Rays y los Cerveceros para el J2 de la Serie Mundial 2026

Repasa el Line Up de los Rays de Tampa Bay y los Cerveceros de Milwaukee para el juego dos de la Serie Mundial 2026 de la MLB.

MLB: Line UP de los Rays y los Cerveceros para el J2 de la Serie Mundial 2026

MLB: Line UP de los Rays y los Cerveceros para el J2 de la Serie Mundial 2026

FOTO / ChatGPT

Repasa el Line Up de los Rays de Tampa Bay y los Cerveceros de Milwaukee para el juego dos de la Serie Mundial 2026 de la MLB.

Line Up para el Juego dos de la Serie Mundial de la MLB

Rays de Tampa

  1. Yandy Díaz - BD
  2. Jonathan Aranda - 1B
  3. Chandler Simpson - JI
  4. Junior Caminero - 3B
  5. Liam Hicks - R
  6. Richie Palacios - 2B
  7. Jonny DeLuca - JC
  8. Víctor Mesa Jr. - JD
  9. Taylor Walls - CC

Lanzador: Drew Rasmussen

Cerveceros de Milwaukee

  1. Jackson Chourio - JI
  2. Jake Bauers - 1B
  3. Christian Yelich - BD
  4. William Contreras - R
  5. Brice Turang - 2B
  6. Garret Mitchell - JC
  7. Cooper Pratt - CC
  8. Sal Frelick - JD
  9. David Hamilton - 3B

Lanzador: Logan Henderson

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