Ismael Díaz brilla con asistencia en empate del Club León ante Toluca

El panameño Ismael Díaz volvió a destacar con el Club León, que este sábado 24 de octubre empató 1-1 frente al Toluca, en partido correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El atacante canalero tuvo participación directa en el tanto de su equipo, al contribuir con una asistencia para José Alvarado, quien abrió el marcador al minuto 12. La intervención de Díaz volvió a poner de manifiesto su importancia en el frente ofensivo de la Fiera.

Sin embargo, el conjunto esmeralda no pudo mantener la ventaja durante toda la primera mitad. El uruguayo Federico Viñas consiguió el empate para Toluca al minuto 44, resultado con el que ambos equipos se marcharon al descanso.

Club León y Toluca no encontraron el gol de la victoria

En la segunda parte, los dos equipos buscaron desequilibrar el marcador, pero ninguno consiguió concretar una nueva anotación. Pese a los intentos de ambos conjuntos, el 1-1 se mantuvo hasta el pitazo final.

El empate dejó a León y Toluca con un punto en una jornada en la que la Fiera buscaba aprovechar su condición de local para sumar una victoria.