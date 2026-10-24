BÉISBOL Béisbol -  24 de octubre de 2026 - 07:19

Premundial de Béisbol U18: Partidos para hoy sábado 24 de octubre

Repasa a continuación los partidos a disputarse en el Campeonato Premundial de Béisbol U18 este sábado 24 de octubre.

Premundial de Béisbol U18: Partidos para hoy sábado 24 de octubre

Premundial de Béisbol U18: Partidos para hoy sábado 24 de octubre

FEDEBEIS

Panamá consiguió dos triunfos importantes el viernes en el Premundial de Béisbol U18 con victorias ante Canadá en la mañana y contra Puerto Rico en la tarde y este sábado 24 de octubre tendrá un solo juego ante Canadá.

Partidos para hoy sábado 24 de octubre - Premundial de Béisbol U18

  • 8:00 am Brasil vs República Dominicana
  • 8:00 am México vs Venezuela
  • 8.00 am Nicaragua vs Cuba
  • 11:00 am Curazao vs Brasil
  • 11:00 am Puerto Rico vs Canadá
  • 2:00 pm República Dominicana vs Estados Unidos
  • 2:00 pm Canadá vs Panamá

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