Panamá consiguió dos triunfos importantes el viernes en el Premundial de Béisbol U18 con victorias ante Canadá en la mañana y contra Puerto Rico en la tarde y este sábado 24 de octubre tendrá un solo juego ante Canadá.
BÉISBOL Béisbol - 24 de octubre de 2026 - 07:19
Premundial de Béisbol U18: Partidos para hoy sábado 24 de octubre
Repasa a continuación los partidos a disputarse en el Campeonato Premundial de Béisbol U18 este sábado 24 de octubre.
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Partidos para hoy sábado 24 de octubre - Premundial de Béisbol U18
- 8:00 am Brasil vs República Dominicana
- 8:00 am México vs Venezuela
- 8.00 am Nicaragua vs Cuba
- 11:00 am Curazao vs Brasil
- 11:00 am Puerto Rico vs Canadá
- 2:00 pm República Dominicana vs Estados Unidos
- 2:00 pm Canadá vs Panamá
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