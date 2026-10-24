O'Shaquie Foster vence a Emanuel Navarrete y se corona campeón unificado de los superpluma

El estadounidense O'Shaquie Foster (26-3, 12 KOs) venció por decisión unánime al mexicano Emanuel "El Vaquero" Navarrete (40-3-1, 33 KOs). El combate fue muy interesante, con algunos asaltos cerrados.
Con esta victoria O'Shaquie Foster se convierte en el campeón mundial unificado superpluma CMB, FIB y OMB.
Otros combates de la cartelera
Albert "Chop chop" González (19-0, 12 KOs) derrotó por KO en el segundo asalto a Edward "Kid" Vázquez (20-4, 6 KOs) por el campeonato pluma de la NABF/NABO.
El estadounidense Frank Martin "El Fantasma" (20-1-1, 14 KOs) venció por KO técnico en el séptimo asalto al marroquí Tarik "El Camello" Zaina (18-4-1, 12 KOs) en los pesos superligeros.
El estadounidense Deric "Scooter" Davis (13-0, 10 KOs) derrotó por decisión unánime en ocho asaltos al uruguayo Joaquín Silva Faccio (10-2, 4 KOs) en combate de pesos ligeros. Las tarjetas fueron: 80-72 los tres jueces.