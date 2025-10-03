Premundial de Béisbol U23: Lineup de Panamá para duelo semifinal ante Cuba

La Selección de béisbol de Panamá se verá las caras con Cuba en unas de las llaves semifinales del Campeonato Premundial de Béisbol U23 , la noche de este viernes, desde las 8:00 p.m. en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera (En vivo por COS).

En caso de ganar, los canaleros asegurarían su boleto a la Copa Mundial de Béisbol 2026 que se jugará en Nicaragua.

Los dirigidos por el timonel Aníbal Reluz clasificaron como segundos del Grupo A con marca de 3-1, mientras que Cuba fue primero del grupo B,

El lanzador derecho Jorge García será el encargado de subir al montículo por la tropa nacional, que espera sacar un valioso triunfo ante su afición.

Line up de Panamá vs Cuba en el Premundial de Béisbol U23

Héctor Rayo SS Yeremy Lezcano 3B Adrían Sugastey R Eduardo Tait DH Eduardo Vaughan CF Edwin Hidalgo 1B Germaín Ruiz RF Edwin Walden LF Jorge Rodríguez 2B

Lanzador abridor: Jorge García